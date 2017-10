Bertín Osborne, a punto de arruinarse como bodeguero

Los seguidores del programa de entrevistas de Bertín Osborne saben que suele compartir con sus invitados una copa de vino, bien como aperitivo o durante la comida que preparan. Beber vino moderadamente es muy saludable. Pero algunos empresarios del sector han pasado malos momentos económicos, sin ir más lejos el propio cantante, quien recientemente estuvo a punto de arruinarse y, tras perder unos miles de euros decidió cortar por lo sano y vender el negocio: las bodegas Conde de Donadío de Casasola (el título aristocrático de su padre, que un día heredará como es lógico), que había instalado hace catorce años en la localidad riojana de Ollauri.

Las pérdidas eran cuantiosas y hubo que cerrar el grifo. Puede consolarse porque su colega Joan Manuel Serrat también vivió esa adversa experiencia, cuando se asoció con unos amigos y montó las bodegas Mas Perinet. Julio Iglesias no parece que incrementara su abultado patrimonio asociado a las bodegas Montecastro, situadas en la provincia de Valladolid, salvo para presumir de vino tinto propio, y se desentendió ya de la empresa. Lo mismo que Imanol Arias, al que entre otros fallidos negocios y sus cuitas con el Fisco lo tienen medio amargado y ahora apuntándose a lo que le propongan en el cine o la televisión para recuperar los millones perdidos. Será o no cierto pero él mismo ha comentado que poco más o menos tiene que empezar casi de cero. No será para tanto aunque los últimos "palos" económicos hasta le han hecho perder unos cuantos kilos. O sea: defrauden los ricos a Hacienda, y pese al berrinche, consuélense con que ya no tienen que preocuparse por su dieta. Miguel Bosé se metió hace años en otro negocio hostelero con quien fuera su cuñado, un actor extremeño, en tiempos, casado con su hermana Lucía: el complejo turístico Mogador. Y perdieron todos hasta la camisa. Si mis informaciones no me desmienten el cantante de "Bandido" aún mantiene su parte en una sociedad vinícola sita en la provincia de Ciudad Real, donde elaboran el vino Casalobos, bodega de la que también son propietarios los futbolistas Sanchís, Martín Vázquez y Karanka.

Más faranduleros que han metido sus ahorros en bodegas: el argentino Coti, que así se anuncia como cantante, aunque se llama en realidad Ernesto Fidel Sorokin. Su empresa elabora el vino "Verso", que presentó no hace mucho en el restaurante madrileño que regenta su buen amigo, el jugador del Atlético Augusto Fernández. El más veterano de los cantantes-bodegueros es el italiano Al Bano, quien desde hace más de treinta años, sin dejar sus contratos musicales, se encarga de sacarle producto a las tierras que posee en su pueblo natal, Cellino San Marco. Allí tiene plantadas cepas de viñas con las que produce un vino que lleva como marca el nombre de su progenitor, "Don Carmelo". Recuerdo que en una visita que hice a Milán a los estudios propiedad de Silvio Berlusconi me encontré casualmente a Al Bano y a su todavía esposa, la encantadora Romina Power. Eran vísperas navideñas, me invitaron a almorzar, amén de recibirme en la casa alquilada que tenían en la ciudad del Duomo. Al ir a despedirme, Al Bano quiso además tener un último detalle: el regalo de una docena de botellas de su vino. ¡No se imaginan lo que supuso para mí! De momento comprarme una maleta, acarrear con ella hasta hallar un táxi, y luego continuar con la pesada carga por los pasillos del aeropuerto de Fiumicino. Menos mal que las botellas llegaron a casa en buen estado, sin romperse. Y el vino no estaba mal.

Gérard Depardieu, el formidable actor francés nacionalizado ruso para huir del Fisco galo, es un buen "gourmand", que hace años invirtió un buen dinero en unas bodegas situadas, si no recuerdo mal, en la Ribera del Duero. Y así, podríamos ir contando más casos de cantantes y actores metidos circunstancialmente a bodegueros. Aunque las cuentas luego no les cuadren, como a Bertín Osborne, que no se ha quedado en la calle, gracias a Telecinco.