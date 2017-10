Chenoa sigue promocionando su polémico libro autobiográfico Defectos perfectos que tanta polvareda ha levantado durante los últimos días. Esta semana, la cantante aterrizó en El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre los pasajes más controvertidos de su vida. Como era de esperar, el presentador no tardó en preguntar sobre el episodio donde narra su cuestionada ruptura con David Bisbal: "¡Pero ese tema está a mitad del libro! Luego quedan cien páginas más", se quejó entre risas la argentina.

"Fue mucho de amor adolescente. Ese momento de mirada, de no me atrevo. Y eso hasta que surge un besito en una litera. Yo subí como si fuera Romeo y él Julieta. Estaba medio durmiendo la siesta y le di un besito.Se quedó medio impactado entre sorpresa y agrado", comenzó recordando sobre sus primeros días en la academia de Operación Triunfo. Con menos entusiasmo rememoró la ruptura con su primer novio: "Hice las cosas un poco mal con mi anterior pareja porque le dejé en Navidad. Lo cuento también en el libro. Pero ya veníamos mal de antes. Era muy joven, tenía 26 años y no hice las cosas bien. Con la experiencias vas haciendo mejor eso de dejar a los novios. De ahí lo de 'defectos perfectos', porque gracias a los defectos consigo no una perfección, pero sí una identidad con 42 años que tengo".

Entonces Motos le preguntó sobre el final de la relación con Bisbal: "Se hizo lo mejor que se pudo y se hizo mal. Eso también se puede contar, pero no desde una perspectiva tóxica. Se cuenta como mil historias que han acabado fatal y después de muchos años las digieres de otra manera. No he dado todos los detalles porque creo que no era necesario. He cuidado cosas. En el libro hablo bien de todas mis parejas, pero no quería contar una fantasía, quería contar la verdad. Si todos escribiéramos un libro sería una catarsis muy buena para poder continuar con muchas cosas".

"Evidentemente no hice todas las cosas bien. Fallé en algunas cosas porque tengo mucha intensidad, pero no me arrepiento. Estoy agradecida por haber amado, por lo que me ha tocado, por lo que he peleado. Todo me ha dado mi identidad: soy Laura, soy Chenoa", admitió, reconociendo sus fallos en la relación.