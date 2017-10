Los taxistas, contra Kiko Matamoros y su nuevo negocio

Mucho se ha especulado, desde la salida de Kiko Matamoros de Sálvame, sobre sus nuevos proyectos profesionales. Algunos de los colaboradores apuntaron a que no le salía rentable el esfuerzo psicológico que hace cada tarde en el programa teniendo el 80% de su sueldo embargado por Hacienda. Otros, como Kiko Hernández y Belén Esteban apuntaron a una supuesta herencia millonaria que estaría a punto de recibir su mujer Makoke. Sin embargo, ahora ha sido Jimmy Giménez Arnau el encargado de arrojar luz a las razones de la despedida: "Ni herencia de Makoke ni Cristo que lo pintó. El tío, que es muy listo, se ha metido en lo de las licencias de los taxis".

"Los taxis cucarachas, los vehículos con conductor, que aquí no se pueden decir marcas. Son unas licencias que se obtienen en el Ayuntamiento de Madrid por 33 euros cada una y luego hay una cola en la que se venden por 50.000 euros o más.A mí me han llamado los taxistas, el presidente de Radio Taxi Internacional, el director de la Federación Madrileña de Taxis... y están bastante cabreados. El otro día, cuando salí del Deluxe, un taxista me llegó a decir '¡joder con el Matamoros, ya tiene tres licencias!", destapó Arnau, afirmando que los taxistas ya conocen el nuevo negocio de Matamoros.

Los colabores se preguntaron si ese negocio sería suficiente para poder mantener el nivel de vida que lleva Kiko con Makoke a lo que Jimmy contestó: "¡Hombre, si tú me das una cosa por 33 euros y lo vendes por 50.000, ya me dirás si vives de eso!". "Si esto es así, me parece una indecencia, una barbaridad", dijo Terelu Campos sobre el asunto. "Para acceder a esto hay que ser un privilegiado entonces, porque no todos pueden permitirse pagar 50.000 euros", comentó Rafa Mora. "O tener un contacto en el Ayuntamiento, al que tú le das un porcentaje y bueno, ya sabes cómo son estas cosas", contestó Arnau.

"Desconozco completamente cómo funcionan estas licencias, pero si ya hablamos de chanchullos, creo que le estamos haciendo un flaco favor a Kiko", recriminó Carlota Corredera a Jimmy. "Que conste que tú vas allí y Carmena no te da una licencia. Tienes que ir al jefe del negociado, que si te conoce o conoce a alguien, te puede dar la licencia", le contestó el colaborador para dar por finalizado el tema.