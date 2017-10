La confesión más íntima de Nuria Roca: "Mi marido y yo tenemos una relación abierta"

Nuria Roca y su marido Juan del Val acudieron este jueves a El Hormiguero para hablar sobre su nuevo proyecto, la novela Parece mentira basada en sus vivencias como pareja, sus altibajos y donde desvelan los secretos más íntimos de su matrimonio.

Pablo Motos preguntó a sus invitados cuánto de realidad tenía la novela: "Está basada en muchas cosas vividas", contestó Nuria Roca. Aunque el libro está íntegramente escrito por Juan del Val, su mujer ha sido imprescindible a la hora de plasmarlo en papel.Tanto es así, que cuando Nuria lo leyó por primera vez reconoció momentos de su vida. "Pensé: o le cojo del cuello o me convierto en lectora y no le hago preguntas".

"El 100% de la novela es real", aseguró Juan del Val. Además, reconoció que al igual que el personaje de su novela, también estuvo ingresado en un centro psiquiátrico, donde le ayudaron a "resolver sus problemas y descubrirse a sí mismo". "Yo nunca he sido fiel en una relación", dice el personaje principal de su novela. A preguntas de Pablo Motos, el invitado comentó: "El protagonista cree que la fidelidad no es algo fundamental, y no la relaciona con el amor". Una idea que él mismo comparte: "No desear a otra persona es imposible".

"Sois una pareja abierta", afirmó Motos, a lo que Nuria y Juan contestaron con un rotundo: "Sí". Aunque no quisieron entrar en más detalles, la presentadora aseguró "saber perfectamente la persona que tengo al lado". "Otra cosa es que no quiera estar conmigo. Eso sí que no lo perdonaría nunca. Ahora bien, yo creo que las parejas crecen, evolucionan, maduran y nosotros llevamos muchos años juntos. Lo que hemos hecho es crecer y hacer un aprendizaje como pareja y atrevernos a confesarnos cosas en cuanto a sentimientos".

"En el libro, cuando hablas de infidelidades, da la sensación de que a ti, por aceptarlo, no te duelen las cosas", dijo Motos a Juan. "El secreto para que una relación abierta y liberal funcione es no ir contracorriente. Todo es una cuestión de entender, de saber dónde se está y de saber dónde se quiere estar. Otra cosa es que yo conozca los detalles. ¡No!", sentenció Nuria.