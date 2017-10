El demoledor tuit de Tippi Hedren sobre las agresiones sexuales en Hollywood

El escándalo de las agresiones sexuales del productor Harvey Weinstein a varias actrices cada vez se vuelve más sórdido. Hace unos días la revista The New Yorker publicó nuevos nombres de mujeres que habrían denunciado haber sido violadas. Actrices como Gwyneth Paltrow o Angelina Jolie también han reconocido a The New York Times que el magnate habría tratado de abusar de ellas en el pasado. A estos nombres le han seguido otros como Mira Sorvino, Rossanna Arquette, Asia Argento o la modelo Ambra Battilana.

Ahora ha sido la veterana actriz Tippi Hedren la que se ha pronunciado sobre el tema en las redes sociales. Hace un año, la protagonista de la mítica película Los pájaros, publicó unas memorias en las que tiró por tierra a uno de los mayores realizadores de la historia del cine: Aldred Hitchcock. Según comentó, el director británico la agredió sexualmente en la década de los 60. El productor desarrolló una obsesión por ella tras firmar un contrato que la ligaba a él profesionalmente durante cinco años.

A raíz de las acusaciones contra Weinstein, Tippi Hedren se ha visto reflejada en las agredidas y ha mandado un demoledor mensaje de apoyo: "Estoy viendo toda la cobertura mediática del asunto Weinstein. Ni esto es nuevo ni se limita a la industria del entretenimiento. Yo he tratado con el acoso sexual durante toda mi carrera como modelo y actriz. Hitchcock no fue el primero. Sin embargo, no estaba dispuesta a aguantarlo más tiempo, así que me alejé de ese mundo sin mirar atrás. Hitch dijo que podría arruinar mi carrera si contaba lo que me hizo. De esto hace 50 años, pero es el momento de que las mujeres empiecen a ponerse en pie por ellas mismas como ha pasado con el caso Weinstein. ¡Bien por ellas!"