La presión que estas últimas semanas está viviendo Chenoa tras la publicación de su libro Defectos Perfectos, donde cuenta los detalles de su tormentosa ruptura con David Bisbal, se hizo visible este viernes durante la tercera gala de Tu cara me suena. La cantante no pudo reprimir las lágrimas ante la actuación de Pepa Aniorte, que se metió en el papel de Bebe cantando Ella, una canción dedicada a las mujeres.

En un momento de la actuación, Pepa Aniorte dedicó un fragmento de la canción a Chenoa. "Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabio querer. Hoy vas a mirar pa' lante que pa' atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente", decía una parte de la canción y Chenoa no pudo reprimir las lágrimas. Ángel Llácer preguntó a Pepa por qué había dedicado ese fragmento a la miembro del jurado: "Se lo he dicho a ella porque tiene derecho a ser la mujer que le dé la gana de ser", contestó la actriz. Ambas se fundieron en un abrazo y Chenoa agradeció sus palabras.

"No he contado todo sobre mi ruptura con Bisbal"

Esta semana, también pudimos ver a Chenoa en El Hormiguero hablando sobre su ruptura con Bisbal: "Se hizo lo mejor que se pudo y se hizo mal. Eso también se puede contar, pero no desde una perspectiva tóxica. Se cuenta como mil historias que han acabado fatal y después de muchos años las digieres de otra manera.No he dado todos los detalles porque creo que no era necesario. He cuidado cosas. En el libro hablo bien de todas mis parejas, pero no quería contar una fantasía, quería contar la verdad. Si todos escribiéramos un libro sería una catarsis muy buena para poder continuar con muchas cosas", dijo a Pablo Motos.

"Evidentemente no hice todas las cosas bien. Fallé en algunas cosas porque tengo mucha intensidad, pero no me arrepiento. Estoy agradecida por haber amado, por lo que me ha tocado, por lo que he peleado. Todo me ha dado mi identidad: soy Laura, soy Chenoa", admitió, reconociendo sus fallos en la relación.