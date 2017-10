Cayetano Rivera podría recibir el alta médica este domingo

El diestro Cayetano Rivera Ordóñez evoluciona muy favorablemente de la cornada sufrida el pasado miércoles en la plaza de toros de Zaragoza, por lo que los médicos prevén que podrá recibir el alta a primeras horas de mañana, domingo.

En su visita diaria al torero, que permanece ingresado en la Clínica Quirón de la capital aragonesa, el doctor Carlos Val-Carreres ha comprobado que el paciente continúa sin fiebre y sin molestias y ha procedido a retirar otro de los drenajes de la herida tras el óptimo resultado del escáner de control a que ha sido sometido.

Ante la buena evolución, el cirujano que le intervino en la enfermería de la plaza de toros la tarde del percance prevé que Cayetano podría recibir el alta a las 9:30 horas de este domingo.

El diestro quiso lanzar un mensaje de agradecimiento a todos los que se han preocupado por su estado de salud tras la grave cogida. "Quiero agradecer todos los mensajes de ánimo que he recibido, me dan fuerzas y quiero tranquilizaros porque ya me encuentro mucho mejor :)", dijo en un tuit.

Quiero agradecer todos los mensajes de ánimo que he recibido, me dan fuerzas y quiero tranquilizaros porque ya me encuentro mucho mejor :) — Cayetano (@Cayetano_Rivera) 13 de octubre de 2017

Y también ha tirado de ironía al agradecer los mensajes de "aquellos que os habéis alegrado por mi dolor o me habéis deseado la muerte, gracias también, porque eso sólo me hace más fuerte!", señaló.

Y a todos aquellos que os habéis alegrado por mi dolor o me habéis deseado la muerte, gracias también, porque eso sólo me hace más fuerte! — Cayetano (@Cayetano_Rivera) 14 de octubre de 2017

El torero dinástico resultó herido de gravedad por el segundo toro de la corrida del miércoles de la feria del Pilar, que le infirió una extensa cornada de tres trayectorias en el tercio superior del muslo izquierdo, una de las cuales alcanzó el pubis, con grandes destrozos musculares.