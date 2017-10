Bertín Osborne y Arévalo son dos nombres que durante mucho tiempo han ido unidos de la mano. Además de ser uno de los dúos cómicos más famosos de nuestros país, ambos han confesado en más de alguna ocasión que son prácticamente como hermanos a los que une carrera juntos de más de 50 años. Sin embargo, parece que la amistad entre Bertín y Arévalo se encuentra en su peor momento.

Arévalo se sentó este sábado en el plató del Deluxe y por primera vez hablaba con tristeza del que era su "amigo del alma". Arévalo confesó que Bertín llevaba más de cinco meses sin cogerle el teléfono y que en conversaciones por Whatsapp se mostraba de lo más cortante y distante. El cómico reconoció que es un tema que le está afectando y "le da mucha pena".

Este verano conocimos gracias a una publicación de Arévalo en Twitter, que los cómicos habían compartido una paella en la intimidad junto al Rey Juan Carlos y la infanta Elena. Una foto compartida en sus redes sociales de la que se hicieron eco desde todos los medios y que habría sentado muy mal al presentador de Mi casa es la tuya.

"La puse con toda la normalidad, presumiendo de ser español" apuntó Arévalo, que dio a entender que a la Casa Real no le habría sentado bien la publicación por el recelo con el que vigilan su vida privada y esto habría provocado el enfado de Bertín, a quien no consultó antes de publicarla en sus redes sociales: "Yo creo que no he cometido ningún mal. Le llamo pero a lo mejor es que tiene mucho trabajo. Me da mucha pena porque yo a Bertín lo quiero mucho y pienso que no he cometido ningún delito. El rey emérito es una persona cercana y muy afable y me siento muy orgulloso de le que gustase mucho el arroz".