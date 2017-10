La senadora expulsada de Podemos posa semidesnuda en 'Interviú'

Elvira García, la senadora que fue censurada (o más bien expulsada) por Podemos en marzo de este año cuando se descubrió que vivía en un piso de alquiler social, protagoniza la nueva portada de la revista Interviu. En la actualidad, la senadora ocupa un escaño en el Grupo Mixto, tras abandonar el partido de Pablo Iglesias después de que el gobierno vasco iniciara los trámites de su desahucio por el impago de quince mensualidades de un piso de alquiler social por el que debía pagar 200 euros. La senadora cobraba más de 5.600 euros por su escaño en las Cortes.

"Quiero desmentir todas las informaciones que se han dicho sobre mi", asegura en Interviú. Según explica en la revista, no pagaba las mensualidades porque pensaba que lo hacía su exmarido. Con respecto al impago de las cuotas del partido, dice que no lo hacía porque tenía el sueldo embargado debido a una deuda de su ex con Hacienda: "Así se lo dije al responsable de finanzas del partido y ofrecí llegar a un acuerdo para posponer los pagos". "No he robado, no estoy imputada y todo lo que ha salido en la prensa solo afectaba a mi vida personal", se justifica en Interviú.

"Me marché al ver la falta de apoyo que sentí cuando se enteraron de lo de mi denuncia por violencia de género". Y comenta que no renunció al acta de senadora tras su salida de Podemos "porque no existe ninguna razón jurídica, política ni ética para que tenga que hacerlo. No he robado, no estoy imputada y todo lo que ha salido en la prensa solo afectaba a mi vida personal. Si alguien tiene algo contra mí, que vaya a los tribunales".

Sobre su relación con el partido morado, Elvira asegura que "apenas tiene relación con ellos. Están inmersos en una guerra interna y en una batalla de egos que no va conmigo. Yo intento seguir cumpliendo mi programa, que era el suyo".