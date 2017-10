Nuria Roca contesta a las críticas sobre la "relación abierta" con su marido

Ayer en El Hormiguero me divertí, mucho, y hablamos de un montón de cosas, sí... Puntualizaré sólo que la novela de Juan, Parece Mentira, está escrita desde la honestidad, desde la verdad y desde la valentía, que Claudio, su protagonista, me encanta, con sus luces y sus sombras... y que cualquier cosa relatada en la historia de la vida de Claudio, si no ha pasado, podría pasar... Tanto Juan como yo hemos hablado públicamente muchas veces, a título personal y otras tantas, como ayer, en entrevistas conjuntas, de lo que opinamos sobre infinidad de temas, la pareja también.... Sólo entiendo una entrevista desde la sinceridad, la honestidad y la verdad... y de eso, precisamente, hablamos anoche... Respeto todas las opiniones y las agradezco siempre que vengan desde la educación y nunca desde la prepotencia de quien no admite una opinión y una manera diferente de entender... jamás se me ocurriría dar por mejor mi pensamiento, mi posición o mi proceder... jamás se me ocurriría adoctrinar... En una sociedad en la que últimamente se ve tanto pensamiento único y tan poca tolerancia a la diversidad, estaría bien que tuviéramos todos un poquito más de respeto, de libertad y que diéramos menos lecciones de moral! Ayer en El Hormiguero me divertí, como lo pienso seguir haciendo en mi vida, sin ofender a nadie y respetando a todo el mundo... y añadiré, para los más incrédulos, que llevo casi 20 años junto a la persona que más quiero, que más admiro y que más respeto... y de la misma forma me siento yo... Disculpad por tanta letra, pero creo que después de leer algunos comentarios era más que conveniente... GRACIAS SIEMPRE POR ESTAR AHÍ Y DIVERTIROS CONMIGO!

