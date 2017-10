Alba Carrillo aprovecha la felicitación a su hijo para lanzar duras indirectas a Fonsi Nieto

Llegaste para hacerme comprender lo fuerte que soy . He sido la persona que te ha acompañado en tus primeros pasos, tu primer diente, tu primera caida , te enseñé a leer , a ver las vida con ilusión , a que somos un equipo ganador y muchas cosas más. Hoy cumples ya 6 añazos y te miro y te remiro y aún no puedo creer que seas tan maravilloso , que me enseñes tanto cada día y que me des la fuerza para mover nuestro mundo. Hay gente que se empeña en hacer cortes en el mar pero hay cosas irrompibles , indestructibles, indelebles como el amor de un hijo y su madre . Y más concretamente el nuestro ... Hemos crecido juntos , hemos aprendido juntos y hemos saltado obstáculos que no debería saltar una madre con su hijo en brazos pero el vivir al estilo canguro te hace crear un vinculo tan poderoso que genera hasta envidia. Adoro la suerte de ser tu madre , la vida me ha premiado con cosas impagables que compensan de largo las lagrimas derramadas. Y en honor a la verdad diré que soy una buena madre porque tu me has enseñado.Puede parecer pretencioso pero es verdad , Yo SOY porque tu ERES. Me autofelicito por ser tu madre y por cumplir cada día la promesa que te hice la primera vez que te miré a los ojos y que respetaré por encima de todo hasta que yo cierre los míos.Felicidades Lucas! ❤️

