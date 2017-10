Ana Obregón y Bertín Osborne confirman su secreto mejor guardado

Ana Obregón acudió como invitada a la nueva entrega de Mi casa es la tuya con Fernando Romay como protagonista. En su primera visita al programa de Bertín Osborne, la actriz y presentadora no mencionó que entre ambos hubo algo más que amistad en su juventud, pero aquel secreto se acaba de desvelar. Entre bromas, salió a la luz que mantuvieron un pequeño romance clandestino.

Los invitados hablaron de la relación que mantuvieron Ana y el deportista Fernando Martín, "un secreto a voces", como lo calificó Romay. La Selección Española de baloncesto ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos del 84 y celebró el triunfo con una fiesta en la casa de Julio Iglesias en Los Ángeles. "Yo estaba allí viviendo, pero me escondí para que no me vierais", recordó Obregón. "Pero, ¿tú por qué te escondías en los partidos de la Selección?", le preguntó Bertín entre risas a la protagonista de Ana y los 7, "¡Porque salía con Fernando y no quería que me vieran!", contestó.

Fue entonces cuando Bertín desveló toda la verdad: "¡Tú te has pasado la vida escondida. También te escondías conmigo!". Ana mandó callar a Bertín entre risas y consiguió sacarle los colores. "¡Nos enrollamos, pero fue cuando teníamos 22 años! Aquello no fue relevante"; dijo Bertín hace varios meses en una entrevista en la revista Pronto, pero Ana nunca quiso mencionar el tema.