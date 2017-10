Paz padilla, dolida tras un desplante de Belén Esteban

A pesar de haber pasado ya por el altar, la boda de Belén Esteban con Miguel es una de la más esperadas del mundo del corazón, no sólo por sus seguidores, sino también por sus compañeros de Sálvame. Sin embargo, algunos de ellos se van a quedar con las ganas de asistir al enlace, pues la propia Belén ha sido la encargada de decir quién no estará en su lista de bodas.

Entre aquellos que no verán a la princesa del pueblo dar el sí quiero están Kiko Matamoros y Paz Padilla, según informó ella misma en su programa. Ella lo ha justificado diciendo que quiere disfrutar de ese día de felicidad únicamente con los suyos, y parece que la pelea que mantuvo hace poco con Matamoros ha hecho que no esté entre los afortunados.

En cuanto a la presentadora de Sálvame, simplemente parece que la de San Blas no la considera de su círculo de amigos. A pesar de que Paz invitó a Belén a su boda el año pasado, ésta no asistió finalmente y ahora tampoco quiere tener ese compromiso entre las dos. Otros que no verán la boda de Belén y Miguel serán Antonio Tejado y Aurelio Manzano, éste último muy buen amigo del exmarido de la colaboradora, Fran Álvarez.

Paz, dolida con Belén

"Iréis todos menos Matamoros y Paz Padilla", anunció. Dolida con esta diferenciación, la humorista gaditana quiso responder a Belén Esteban en Sálvame: "Estas cosas me duelen, llevo ocho años trabajando aquí contigo, de verdad que procuro ganarme la amistad de todos, que no es fácil, pero cuando digo que os quiero, es verdad".

Unas palabras que sorprendieron al resto de colaboradores ya que, hace un año, Paz decidió no invitarles a su boda con Juan Vidal en las playas de Cádiz. "Yo quería una boda chiquitita, no invité ni a mis primos y me siento mal, hay compañeros de mi Antonio que no invité, y él se siente mal. Hoy lo haría de otra manera".

Ante esto, Belén respondió tajante a Paz: "Yo te admiro cuando te oigo, tampoco quiero que te sientas mal y si te duele lo siento, pero me hicieron una pregunta y tenía que ser sincera".