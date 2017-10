Antonio Carmona ya está en casa después de haber permanecido durante dos semanas hospitalizado a consecuencia de una infección grave en las vías respiratorias, producido por unos implantes dentales, que hasta se temió por su vida.

Afortunadamente el artista lo ha podido superar y el equipo médico que le ha atendido,en la clínica madrileña de San Francisco de Asís ya le ha dado el alta. A la salida del centro hospitalario, su mujer Mariola Orellana hizo de portavoz y quiso dar de nuevo las gracias a la cantidad de gente que se ha preocupado por la salud de su marido.

Carmona todavía no puede hablar al tener muy inflamada la garganta y es necesario mantener en reposo la voz. "Antonio todavía no puede hablar. Está muy bien, emocionado y muy agradecido y siente no poder decirlo él", explicó Mariola.

Antonio, se le pudo ver que tenía buen aspecto, luciendo una prominente barba, un poco más delgado, pero se le vio muy animado. En pocas semanas, ya podrá volver a hacer su vida normal.