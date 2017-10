Jennifer Lawrence desvela sus "humillantes" inicios en Hollywood

El escándalo de Harvey Weinstein ha desatado una tormenta de denuncias por acoso sexual y humillaciones en Hollywood. Jennifer Lawrence también ha mostrado públicamente su rechazo por los actos cometidos por el productor y reveló en la noche del pasado lunes en el evento Women in Hollywood organizado por la revista Elle que sus comienzos como actriz no fueron nada fáciles. "Cuando era mucho más joven y estaba empezando, los productores de una película me dijeron que debía perder casi 7 kilos en dos semanas. Una productora, una mujer, me hizo ponerme en fila al lado de otras cinco chicas, todas desnudas, y las demás eran mucho más delgadas que yo. Nos quedamos de pie juntas y solo nos cubría nuestras partes íntimas un trozo de cinta adhesiva. Después de aquel momento humillante y degradante, la productora me dijo que debería utilizar esas fotos en las que salía desnuda como inspiración para mi dieta", desveló la actriz al público presente.

Ahora su situación es muy diferente y es impensable que se vea sometida a humillaciones, es una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, con un Oscar y tres candidaturas al prestigioso premio. Pero como ella, cientos de jóvenes actrices son abochornadas para hacerse un hueco en la industria, por eso ha decidido contar su experiencia. Después de aquel incidente, habló con otro productor para denunciar la situación. "Me dijo que no sabía por qué todo el mundo pensaba que estaba gorda, él pensaba que era perfectamente follable", contó. "Permití que me trataran de una cierta manera porque sentí que tenía que hacerlo por mi carrera. Era joven y me movía en esa delgada línea de ser fiel a mí misma sin ser calificada de difícil, lo que sí que me llamaron, pero creo que la palabra que usaron fue pesadilla", confesó.

"Aún estoy aprendiendo que no tengo que sonreír cuando un hombre me hace sentir incómoda. En un mundo perfecto, cada ser humano debería tener el poder de ser tratado con respeto, porque son humanos. Pero hasta que lleguemos a eso, yo voy a prestar mis oídos y mi voy a cualquier chico, chica, hombre o mujer que no sientan que se pueden proteger a ellos mismos", dijo la actriz en el evento, que precisamente tenía como objetivo dar una mayor visibilidad a la mujer dentro de la meca del cine.