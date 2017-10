El taxista al que humilló Risto Mejide por escuchar esRadio: "Su versión está llena de mentiras"

Risto Mejide visitó hace unas semanas Madrid y vivió un momento de gran tensión con el taxista que le transportaba. Según la versión del publicista, él y dos compañeros se subieron un taxi hablando el catalán y el taxista subió el volumen de la radio donde se estaba hablando sobre Cataluña para molestarle. Pasado un tiempo, le dijeron al conductor que apagase la radio y según Risto Mejide el taxista le contestó: "Habéis alquilado el servicio, pero no habéis comprado el taxi".

Tras ello, sacó su móvil para retransmitir en directo a través de las redes sociales el momento en el que empieza a increpar al taxista enseñando el número de su licencia. La grabación quedó registrada en la aplicación y empezaron a caerle críticas a Risto que tuvo que retirar el vídeo y pedir disculpas. Sin embargo, algunos usuarios lograron captar el vídeo antes de su eliminación y volvieron a subirlo, por lo que volvieron a empezar la críticas ante la humillación hacia el taxista.

Este lunes, el taxista se puso en contacto con Libertad Digital para dar su versión de los hechos y desvelar que la radio que estaba escuchando en ese momento era esRadio. Según Ramón, el taxista, la versión de Risto no coincide con lo que ocurrió en realidad y así lo hizo saber en una entrevista exclusiva para Es la tarde de Dieter.

Faltaban unos minutos para las cuatro de la tarde y el taxista estaba escuchando esRadio cuando bajaba por la Carrera de San Jerónimo de Madrid donde recogió al famoso publicista. "Recojo a dos señores y una señorita. Nada más acceder al vehículo me dice que le ponga el aire acondicionado, y lo hice. Al llegar a la altura de Cibeles, empezó el programa Dieter y comenzaron a hablar sobre los acontecimientos de la huelga de Barcelona. Entonces oigo con una voz muy potente y autoritaria que me dice: ‘¡Quita esa radio!’, en ese momento me giro y le contesto: ‘Habéis alquilado el servicio, pero no habéis comprado el taxi’". "Es un ataque a la honorabilidad y libertad de poder oír la emisora que uno prefiera en su lugar de trabajo", comentó en el programa.

Los tres ocupantes se dirigían a Ifema, a unos quince kilómetros del centro de Madrid. Cuando llegaron allí, Risto Mejide se mantuvo en la parte trasera mientras sus acompañantes salían del coche: "Se quedó en una posición muy chulesca y me dice que le dé una hoja de reclamación. Yo le pedí su DNI para identificarlo. Él se negó a dármelo. Cogió el móvil y se puso a grabar."

Ramón no reconoció a Risto Mejide y no se imaginó que la persona que le grababa estaba emitiendo ese vídeo en directo en las redes sociales para miles de seguidores: " Yo no sabía que era un señor importante. El acompañante se acercó a la ventanilla y me dijo: ‘No va a pasar nada, usted es un buen hombre’".

El vídeo se viralizó y al día siguiente, Ramón recibió una llamada del propietario de la licencia del taxi y le reveló la identidad de Risto.