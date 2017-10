Belén Esteban desmiente a la revista 'Lecturas': "Es mentira. Que no os engañen"

Parece que aún tendremos que esperar para ver a Belén Esteban vestida de nuevo de blanco. La colaboradora de Sálvame ha desmentido la portada de Lecturas donde podíamos leer que anunciaba su boda. "La portada de hoy es mentira, yo no he anunciado nada y menos mi boda QUE NO OS ENGAÑEN", apunta Esteban con rotundidad. Una 'no boda' que llega después de toda la polémica generada estos días en el plató de Telecinco.

Según asegura Lecturas, la boda sería por lo civil, el padrino sería Raúl Prieto, director de Sálvame, y del estilismo y el maquillaje se encargaría Manuel Zamorano y la maquilladora de Telecinco. Y que pagará el vestido porque no quiere regalos ni humillaciones como la de Rosa Clara o Pronovias. Lo podría celebrar en La Cueva, en Paracuellos, con vistas al aeropuerto. Andrea sería la encargada de asesorar al Dj de la fiesta y actuaría en directo el hijo de Raquel Bollo.

Todo comenzó la semana pasado cuando Belén habló de las personas que no estarían en su lista de invitados: "Iréis todos menos Matamoros y Paz Padilla". Unas palabras que sentaron como un jarro de agua fría a una de las vetadas.

"Estas cosas me duelen, llevo ocho años trabajando aquí contigo, de verdad que procuro ganarme la amistad de todos, que no es fácil, pero cuando digo que os quiero es verdad", explica Paz Padilla en Sálvame. Una situación que ha provocado un auténtico cisma en Telecinco antes de que se celebre el enlace, ahora desmentido por su protagonista.