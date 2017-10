Marta Sánchez, Terelu Campos y Edurne han sido nombradas embajadoras del décimo aniversario de la campaña contra el cáncer de mama y juntas están felices de dar su apoyo a todas las mujeres que luchan para afrontar esta enfermedad. Ausonia lleva donados más de un millón de euros destinados a la investigación de esta enfermedad, bajo el lema "10 años juntas, 10 años más fuertes".

Marta Sánchez comentó lo orgullosa que está de llevar una década colaborando y dando apoyo a esta causa tan importante. "Es necesario concienciar a las mujeres en España, que no sean perezosas y vayan a hacerse sus revisiones cada año". Marta acaba de llegar de Estados Unidos y se ha quedado horrorizada con los incendios de su Galicia natal. "Me parece una auténtica locura, me muero de pena, ver como arde todo... es una catástrofe".

La cantante ya está de nuevo instalada en Madrid después de haber vivido los tres últimos años en Miami. "La experiencia ha sido positiva, es cierto que me fui por amor, pero también echaba mucho de menos España. Aquí se vive mucho mejor, allí no he parado de poner lavadoras, no me gusta nada planchar y reconozco que he vuelto a coger el gusto por la cocina".

Marta Sánchez y Carlos P. Gimeno

Marta no tiene pareja y está muy bien así. "Nunca le diré adiós al amor, lo que si tengo claro es que intentaré no enamorarme de un hombre mucho más joven que yo", confiesa.

Tiene una magnífica relación con su hija Paula, que ya tiene 15 años. "Está creciendo al ritmo de hoy, que es mucho más rápido que el de mi época. Pienso que las Kardashian han hecho mucho daño a las adolescentes". El regreso a España lo lleva muy bien porque mantuvo el contacto con sus amigas y con las que ha dejado allí está conectada de forma permanente.

Por su parte, Terelu también comentó lo bien que se sentía al estar presente en la celebración del décimo aniversario de la campaña. "Afortunadamente estoy muy bien, muy liada con el libro y eso me lleva mucho tiempo, pero hay que promocionarlo. Ha habido momentos muy duros en varios capítulos, como la muerte de Bimba Bosé y la de Beatriz, (la novia de su exmarido y padre de su hija con el que tiene una relación inmejorable) con tres días de diferencia, una con 40 años y la otra con 37. Yo pensé, '¿y por qué yo no?'".

Dentro de unos meses su hija Alejandra cumplirá 18 años y reconoció que le preocupa el efecto mediático que pueda tener. "En los cinco meses que faltan para su mayoría de edad, pensaré que es lo mejor para ella. No le gusta que le agobien los fotógrafos pero espero que actúe con naturalidad. Cuando acudió al cumpleaños de Andrea Janeiro se quedó horrorizada con el acoso, lo pasó muy mal, así que no sé cómo lo voy a hacer", comentó.

Al pregúntale por su madre Teresa Campos, me comentó lo bien que estaba. "Tiene mucha ganas de trabajar de nuevo, la mejor recuperación para ella es tener un nuevo proyecto".

Le preocupa y afecta el tema del independentismo catalán. "Me da pena porque Cataluña es muy importante para España y viceversa. No entiendo que se haya roto el equilibrio, como no considero que lo mejor para los catalanes sea independizarse. Me encanta esa tierra y he trabajado muy a gusto allí. Siento tristeza y por otro lado, quiero que se reconduzca la situación".

Edurne y Carlos P. Gimeno

Edurne asistió por primera vez como embajadora y estaba encantada de poder dar su apoyo a esta causa tan importante. "Conozco gente que lo ha padecido, pero afortunadamente nadie muy cercano a mí ni a mi familia. Lo que siempre hago es hacerme las revisiones anuales", declaró.

La cantante está feliz desde hace varios años con su novio el jugador de fútbol del Manchester David de Gea. "Nos vemos mucho, yo paso temporadas allí, además siempre he dicho que la distancia no es problema, estamos nada más que 2 horas de avión y eso no es nada. Allí hacemos una vida muy tranquila, y así aprovecho para componer temas de mi nuevo trabajo discográfico". A corto plazo no piensan en matrimonio y no descartan la idea de ser primero padres, aunque según comentó no les gusta hacer planes.