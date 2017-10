Ares Teixidó juega al despiste en su primera entrevista sobre David Bustamante

Desde que el pasado miércoles saliera a la luz la supuesta relación entre David Bustamante y Ares Teixidó, la pareja se ha convertido en el foco de los medios, que siguen desvelando más datos del romance y pruebas que podrían confirmarlo.

Sálvame contó este martes con el testimonio de Gemma Fernández, directora de una de las agencias responsables de las imágenes publicadas la semana pasada en Lecturas que ponían luz a la sorprendente relación. La invitada confirmó que las fotos no se tratan de ningún montaje y asegura que Ares no habría dando ningún dato al respecto.

Tras hacer guardia en la puerta de la urbanización de David durante varias semanas y ver entrar en diferentes ocasiones a Ares Teixidó saltaron las alarmas. Pero no se confirmó la noticia hasta que Gemma se acercó a Ares para confesarle que tenían material fotográfico de ella entrando en la urbanización. La reacción de Ares demostró que sus sospechas estaban en lo cierto. Por lo tanto, ambos eran conocedores de la portada que vería la luz y aun así la invitó a quedarse en su casa una vez regresó a Madrid, volviendo a ser captada por los paparazzis.

Sin embargo, tanto Ares como Bustamante han desmentido la relación, pero Gemma puede confirmar que los dos siguen juntos y asegura que David estaba al lado de Ares cuando negó la información y que era una respuesta que habían planeado juntos porque el cantante considera que es demasiado pronto para dar a conocer el romance.

Exclusiva en Diez Minutos

Este miércoles encontramos la primera entrevista exclusiva de Ares en la portada de Diez Minutos. En ella asegura que está "enfadada y dolida" con todo lo que se está publicando. "Estoy absolutamente echa polvo. No puedo creer lo que está pasando. No tengo una relación con David". Además, asegura que tiene una amiga viviendo en la urbanización donde vive el cantante: "Lo conozco y ya está. Más allá de todo eso no hay nada cierto".

También aprovecha para desmentir los rumores de montaje: "Nunca haría una cosa así, de entrada porque no sé cómo se hace. Y segundo, no lo haría de esa manera, ¿qué mierda de montaje es ese, entrando y saliendo de un portal?. Aquí salgo perdiendo yo, a él siempre lo van a proteger".

Menos clara se muestra a la pregunta: "¿Has tenido un rollo con él?", a lo que contesta: "Da igual...todo lo que se publica no es cierto".