El pasado Sábado Deluxe tuvo un protagonista inesperado: Álvaro de Marichalar.El excuñado de la infanta Elena y hermano de Jaime de Marichalar abandonó el plató de Telecinco después de que Jorge Javier Vázquez decidiese echarle al grito de:"Eres un maleducado, Álvaro, adiós".

Una situación incomoda para todo el público tras la cual las redes se inundaron de comentarios a favor y en contra de Jorge Javier. Álvaro agradeció en Twitter el apoyo recibido por algunos usuarios: "Agradezco de corazón el noble apoyo que estoy recibiendo de muchas personas", y explicó en un comunicado a los medios qué tenía pensado hacer con el dinero ganado en su breve intervención: "Yo no quería ningún dinero para mi persona, pero esa cantidad quería yo dividirla en tres partes iguales y donarla a los huérfanos de la Guardia Civil; al Patronato de huérfanos de la Policía Nacional y a la viuda e hijo del Capitán Borja Aybar, piloto del Ejército del Aire (donde serví como Voluntario durante dos años cumpliendo mi Servicio Militar desde octubre de 1979 a septiembre de 1981) fallecido el pasado 12 de octubre en Acto de Servicio".

Ahora, Jorge Javier ha utilizado su blog en Lecturas para ratificarse en su decisión de expulsar a Marichalar de Sábado Deluxe: "Expulsé del plató a Álvaro de Marichalar. No me arrepiento, lo volvería a hacer. Sobre lo exasperante que puede llegar a ser, por favor, buscad en Google la experiencia que vivió con él la periodista Sabina Urraca en un BlaBlaCar. Oro puro".

La "pesadilla" de viajar con Marichalar

El excuñado de la infanta Elena y hermano de Jaime de Marichalar realizó mediante la famosa compañía de viajes Blablacar un viaje de Soria a Madrid. Otra de las ocupantes del coche era Sabina Urraca, periodista y escritora, que relató su experiencia en un texto titulado "Pesadilla en Blablacar".

"El conductor era un chico muy majo, muy tranquilo, con el que establecí buena conexión", explica en el artículo, señalando que ella inició el trayecto como pasajera en Logroño y que parecía que iba a tratarse de un viaje "ameno". "Paramos en Soria para que subiesen otros dos pasajeros, una chica joven y un señor desconocido que me recordó a ese perfil de pijo recién salido de una fiesta ibicenca", relata.

Todo cambió desde el mismo momento en que quien resultó ser Álvaro de Marichalar "se subió en el coche". El empresario, que esta misma semana ha saltado a los medios gracias a una carta abierta a una alcaldesa catalana que se niega a colgar la bandera de España, no paró de hablar en todo el trayecto, provocando cruces de miradas incrédulas entre los demás ocupantes.

"Sacó su teléfono y comenzó a encadenar llamadas, presentándose. Gritaba mucho y no dejaba de hablar de negocios, marcas, inversiones y de Soria. Era todo muy disparatado. No era nada discreto y, desde luego, resultaba imposible no oírlo. También fue imposible volver a hablar. Cuando colgaba el teléfono continuaba su monólogo echándose flores: que si era aventurero, empresario...".

Curiosa por conocer la identidad del pasajero, la escritora logró ver su nombre en el smartphone, y a continuación lo buscó en Wikipedia. Su sorpresa fue que las descripciones de la página web coincidían literalmente con lo que decía el propio Marichalar. "Yo he cruzado el Atlántico con una embarcación de tres metros de eslora, que es una moto de agua. Y en Wikipedia pone prácticamente lo mismo".

En una parada en el viaje, Marichalar decidió subirse en el asiento del pasajero, que hasta ese momento ocupaba la periodista. Ella accedió sin crear problemas, pero reparó en el mal gesto de su compañero de viaje, que además se negó a abrocharse el cinturón justificándose en que "una vez tuve un accidente, me quedé enredado y casi me mato". Frustrada, explica en el texto que fue "incapaz de pararle los pies a este señor. Por eso lo escribí todo en este artículo".