Alba Carrillo responde a los rumores de boda

Alba Carrillo esta muy enamorada de su novio David Vallespín pero eso no significa que esté pensando en boda. El programa Sálvame adelantó en la tarde del miércoles que la pareja se daría el "sí quiero" el 1 de septiembre de 2018, y aunque reconoce que es "una tía muy enérgica, con las cosas muy claras, y un poco loca", todavía es pronto pasar por el altar.

"No me deis estos sustos, por favor", contestó la modelo entre risas y en presencia de su novio en la fiesta de Halloween del Parque de Atracciones de Madrid cuando le preguntaron por el supuesto enlace. "De verdad que no me caso. Me da como ardor de estómago", confesó a Europa Press. Alba se separó de Feliciano López hace poco más de un año y apenas lleva unos meses de relación, aunque es posible que viva con David en un futuro no muy lejano. "Ahí estamos. Es progresivo, no es de hacer la mudanza. Pero ya lo que está claro es que él se vendrá a mi casa, yo ya no me voy a casa de nadie, a mí ya no me echan más de mi habitáculo", aseguró.

La finalista de Supervivientes aprovechó, como suele hacer, para mandar un recado a su exmarido. Sobre qué cambiaría de su anterior matrimonio con respecto a uno nuevo, lo tiene claro: "El novio, fundamental. La suegra, fundamental, y bueno, en general lo cambiaría todo. No se salvaba nada". Alba tiene pensado pedir la nulidad porque no le apetece "tener ningún vínculo ni en esta tierra ni en la estratosfera con él".