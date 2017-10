Jorge Javier se indigna porque no fue invitado al besamanos del Palacio Real

Jorge Javier Vázquez está muy enfadado con la Casa Real porque un año más no fue invitado al besamanos con los Reyes del pasado 12 de octubre, y eso que, según él, es su "presentador favorito". "A ver si revisan el mail, a mí también me gustaría ir", dijo indignado el conductor en Sálvame. Quienes sí acudieron a la recepción en el Palacio Real con don Felipe y doña Letizia fueron otros grandes rostros de Telecinco, como María Teresa Campos –acompañada de Bigote Arrocet– o Ana Rosa Quintana.

"Hay caras que debían ir como en Pasapalabra, con el cartelito del nombre, porque nadie se acuerda", bromeaba Vázquez con sus compañeros, que le apoyaron en su protesta. "Y yo que soy la persona más famosa de este país... Pues mira, que ya no me inviten que no quiero ir. Ya me he enfadado", dijo indignado pero divertido.

Igual las feroces críticas del presentador a Felipe VI tienen algo que ver con que no esté en la extensa lista de invitados. En junio de 2016, justo después de la celebración de la corrida de la Beneficiencia presidida por el Rey, Jorge Javier escribió un tuit en que mostraba su desacuerdo con la actitud del monarca: "Un rey que preside una corrida de toros no me representa. Hasta siempre, Felipe VI". Sin embargo, salió a la luz una fotografía en la que se veía al presentador de Telecinco muy contento en el burladero de una plaza de toros.

Y no era la primera vez que criticaba al Rey. En su blog de Lecturas también le dedicó duras palabras como que "si sigue el ejemplo de su padre, empezará yendo a los toros y acabará matando a osos borrachos en los Cárpatos" o "el Rey pertenece a una España caduca y superada".