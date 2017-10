Fonsi Nieto está feliz junto a su mujer Marta Castro y juntos cocinaron en un centro comercial de Madrid durante su inauguración. El matrimonio les ha sentado muy bien y más felices no pueden estar. "Llevamos juntos 4 años y 5 meses casados y estamos muy felices. Marta me da mucha calma, siempre se viene conmigo cuando tengo que pinchar fuera de Madrid, nos encanta estar juntos", dijo él con cara de felicidad.

El tema de Alba Carrillo, con la que tiene un hijo, le parece muy delicado y se mostró muy prudente al haber un niño de por medio. "No voy a decir nada para que luego mis palabras sirvan como contenido de varios programas de televisión durante días y darme palos. Las cosas se harán como se tengan que hacer. Un niño de 6 años no tiene que ser noticia de nada, y hay cosas que se leen y se ven, y no son justas, pero yo no soy quien dicta lo que es y lo que no. Eso lo tendrá que decir otra persona".

Fonsi Nieto y Marta Castro

Lo que si tiene muy claro el El DJ es que quiere vivir en paz y disfrutar del presente. "Me separé hace 5 años y medio, tengo una vida nueva y de verdad lo que deseo es estar feliz con mi familia, amigos, los derechos y trabajo. No pido más. Y de verdad deseo que le vaya bien a todo el mundo. En un futuro nos gustaría ampliar la familia".

Fonsi reconoció que le gusta cocinar y ayuda en casa todo lo que puede. Es extremadamente ordenado, tiene las camisetas perfectamente colocadas en el armario por colores, al igual que las camisas y es quien se encarga de hacer la compra normalmente.