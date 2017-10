Bertín Osborne y su amigo Arévalo llevan varios meses sin hablarse, supuestamente por una foto que el cómico publicó en casa de Bertín, con el Rey emérito y la infanta Elena, durante una comida con amigos. Arévalo contó su versión en Sábado Deluxe y posteriormente volvió a hablar del tema en Sálvame diario, según él: "La amistad está por encima de todo y muy pronto estaremos juntos". Y añadió: "El enfado durará un tiempo, y la amistad por encima siempre. Llevamos cinco meses sin hablarnos".

Mientras que el cómico y actor dio su versión de los hechos en la televisión, Bertín no quiso acudir a ningún programa a contarlo, pero sí quiso dar su opinión y hacer ver cómo se sentía a través de la periodista Paloma García-Pelayo. En el programa de Viva la vida, la periodista aseguró este domingo que "Bertín quiso perdonar, pero le vio otra vez en la tele y ya no", la colaboradora transmitió unas declaraciones del propio Bertín Osborne: "Hay cosas que no se pueden hacer. Es mi casa y un amigo no hace eso". Parece que el entrevistador de Mi casa es la tuya está muy dolido con el que, en algún momento, fuera uno de sus amigos más íntimos.

Además también añadió: "Fíjate: iba a llamarle para grabar una colaboración en un programa y, cuando le vi el jueves otra vez en la tele, ahí ya dije que no".

La periodista Paloma García-Pelayo cree que esto es la gota que ha colmado el vaso, y lo que ha hecho que Bertín ya no quiera llamar a su amigo.