Blanca Suárez está viviendo una etapa profesional inmejorable, sin lugar a dudas. La actriz asistió a la entrega de premios que cada año otorga la revista Cosmopolitan junto a sus compañeras de reparto en la serie Las Chicas del cable, que según comentó, en unas semanas lanzará la segunda temporada. Blanca acaba de ganar el premio Ondas por su papel en la serie. "Estaba en casa ordenando un armario y de repente empecé a recibir mensajes en el móvil dándome la enhorabuena. ¡Y así me enteré! Me hizo mucha ilusión como es lógico y pienso que es reflejo de la serie. Los premios llegan porque hay trabajo", declaró.

La actriz acaba de cumplir 29 años y lo ha celebrado tranquilamente con su familia. Luce un nuevo look, con diferente color de pelo. "El cambio es por la nueva película en la que estoy trabajando, pero me gusta cambiar, siempre con el mismo aspecto me aburre, me gusta probar".

La presentación de la gala corrió a cargo de Marta Hazas y su marido Javier Veiga. "Hemos cumplido nuestro primer año de casados. No ha habido una gran diferencia después del matrimonio, estamos muy bien", comentaron.

La actriz Miriam Giovanelli también acudió y declaró lo feliz que estaba de recién casada con el arquitecto Xavier Ortega. "El matrimonio es la suma de los premios que te da la vida", confesó. Quien también se dejó ver fue Elena Tablada. "Estoy muy feliz con Javier Ungría y no descarto en volver ser madre". Hay que recordar que tiene una hija de su anterior relación con David Bisbal.

Lara Álvarez, muy esquiva con la prensa, prefirió no hacer declaración alguna, tan sólo posó en el photocall y llegó acompañada de su hermano.