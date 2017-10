Dulce, al borde del desmayo en 'Sábado deluxe'

La niñera más famosa de la televisión le ha cogido el gusto a las cámaras de televisión y esta semana repitió visita al plató de Sábado Deluxe. Esta vez, Dulce Delapiedra se enfrentó al polígrafo de Conchita respondiendo a preguntas sobre su vida en Cantora y su relación con Isabel Pantoja.

Momentos antes de la entrevista, Dulce se vio sometida a mucha presión. Desde que acudiera la semana anterior "para defender su verdad", confesó estar días sin dormir. Tal fue el cansancio que la niñera de Chabelita tuvo un conato de mareo durante la prueba del polígrafo horas antes de su presencia en directo en plató.

Finalmente, Dulce se presentó en Telecinco y vivió un momento tenso cuando se le formuló una pregunta sobre Chelo García Cortés: "¿Te consta que Isabel Pantoja despreciaba a Chelo incluso cuando eran amigas?". Dulce respondió que no, pero su respuesta no convenció a los colaboradores. "¡Tócate la peineta!", dijo Jorge Javier. "Ella se ha portado divinamente contigo y tú con ella. Pero en aquel momento que tú sabes muy bien lo que pasó y en el que metiste la pata" –comentó Dulce a Chelo, refiriéndose al momento en el la periodista facilitó que Chabelita, siendo aún menor de edad, pudiera verse con novio a solas en su piso– "allí tanto Isabel como yo nos molestamos muchísimo contigo. Y tú has machacado mucho a mi niña desde entonces, la detestas porque habías perdido la amistad de Isabel Pantoja a raíz de aquello. Tú la utilizaste", continuó.

"Yo me dejé utilizar por una niña, pero a mí se me utilizó para tapar lo que la niña había hecho anteriormente", se justificó Chelo. Entonces, Jorge Javier saltó de su asiento: "Me estoy cabreando, me estoy cabreando… Sois de una moral tan reaccionaria, tan de la España negra, os molestáis y cogéis a esta tonta útil cuando la niña venía de vuelta y ya sabida. ¡Tenéis tan poca vergüenza! Mejor que lo haya hecho en casa de Chelo que no en un hostal de mala muerte. No me extraña que la niña quisiera huir de Cantora cuanto antes", le dijo a Dulce, que se quedó sin palabras.

Otra de las preguntas más controvertidas de la noche fue: "¿Estuviste enamorada de Isabel Pantoja?", a lo que la niñera contestó: "No". El polígrafo determinó que decía la verdad ante la decepción de los colaboradores: "Pues vaya rollo", decían entre risas.