Toñi Moreno abronca a Octavio Aceves por nombrar al novio de Jordi González

Toñi Moreno y el vidente Octavio Aceves protagonizaron una acalorada entrevista este sábado en Viva la vida después de que el vidente desvelara una información de la vida privada del presentador de Telecinco, Jordi González.

La discusión comenzó cuando el programa mostró un vídeo en que aparecía el presentador del Debate de Gran Hermano mofándose del vidente: "Él me dijo con 23 años que yo me iba a morir a los 30. Luego la gente no quería viajar conmigo en los aviones", dijo entre risas.

Tras las declaraciones, Octavio Aceves se mostró visiblemente molesto y contó una anécdota de la vida del presentador que no gustó a la presentadora: Esto me dolió mucho porque yo a Jordi le tenía mucho cariño porque cuando yo vivía en Barcelona, él y su novio Sergi Mateu...", empezó a decir cuando Toñi Moreno le interrumpió.

"Quiero que te calles un momento. No estoy de broma ahora mismo. No te voy a permitir bajo ningún concepto que hables de la vida privada de nadie, que digas cosas que no puedes demostrar y que manches su nombre, porque no te lo voy a consentir", le espetó la presentadora, que siguió la entrevista sin volver a hacer referencia al comentario.