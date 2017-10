El padre de Bertín Osborne, enamorado a los 89 años

Pronto destaca en su portada la nueva novia del padre de Bertín Osborne que ha vuelto a enamorarse a los 89 años. El propio presentador explicó que su progenitor Enrique Ortiz, mantiene una relación con su profesora de francés: "Me explican que mi padre tiene una novia nueva que es brutal. Es profesora de francés y la ha contratado para que le dé clases".

Acompañando a esta noticia tenemos la triste despedida de David Bisbal a su familia antes de comenzar su gira y todos los secretos de la nueva temporada de Operación Triunfo. También en la misma revista leemos las declaraciones más impactantes de Marta Sánchez: "Tengo algo en el aparato digestivo y me da miedo que sea malo".

Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo son los protagonistas de la portada de Corazón TVE. La publicación destaca el supuesto enfrentamiento entre ambos por su hija. Mientras la duquesa de Montoro quiere evitar que Tana aparezca en los medios, el torero ha protagonizado junto a ella un posado por su 18 cumpleaños.

Compartiendo publicación está Josema Yuste con una entrevista exclusiva en la que asegura:"Millán no quiso hace un anuncio conmigo".

En ¡Qué me dices!, el amor está en el aire con los besos callejeros de Nagore Robles y Sandra Barneda. Acompañando a estas dos mujeres de éxito tenemos a Alba Carrillo que quiere irse a vivir con su novio pero niega los rumores de boda: "Pensar en ello me da ardor de estómago. Lo que está claro es que él se vendrá a vivir a mi casa,a mí ya no me echan más de mi habitáculo", añade divertida.

En la portada de la revista Interviú encontramos a "la mala" de Gran Hermano 17, Adara. En la entrevista del interior habla sobre sus relaciones sentimentales, experiencias sexuales y critica duramente a Ylenia: "Está desequilibrada. Llena de complejos".