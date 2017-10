Nuevo capítulo en el culebrón de la familia Caparrós. El pasado mes de julio Alonso Caparrós y su padre Andrés Caparrós decidieron que un plató de televisión como Sálvame Deluxe era el sitio oportuno para poner fin a sus rencillas. Sin embargo, el resultado fue desastroso y ambos protagonizaron un esperpéntico momento en el que, entre otras lindezas, Alonso acusó a su padre de tener parte de culpa en la enfermedad de su madre provocada por la exclusiva dedicación del veterano periodista a su trabajo: "Nunca has sido feliz. Perseguir el éxito no tiene ningún valor. El día más feliz de tu vida, cuando cantaste en Almería, que fue el inicio de tu carrera profesional, fue el principio de tu perdición. Me gustaría que cogieras todo lo que tienes de la radio, colgaras una soga en el techo y suicidaras al locutor. El hombre que sigue pensando que el mundo le debe algo y que se debía doblegar ante ti... Mamá lleva 20 años medicándose por tu culpa".

Semanas después volvió al Deluxe, esta vez para hablar sobre los problemas económicos de su familia con Hacienda. "Mis padres constituyeron una sociedad en la que pusieron de administradora a mi hermana pequeña con 18 años". El viernes pasado, Alonso se incorporó como colaborador a Sálvame y se vio envuelto en una encerrona en la que terminó abandonando el plató tras entrar Julia, su madre, en directo para volver a sacar trapos sucios de la relación entre padre e hijo.

Este lunes ha sido Andrés el que ha avivado la polémica atacando a su hijo: "Los comportamientos de Alonso no deben airearse. Hasta que mi hijo no aparezca... porque ese no es mi hijo", contestó, cuando le preguntaron sobre una posible conversación en privado con Alonso.

Por su parte, el colaborador escribió un mensaje a Terelu antes de conocer el contenido de la conversación de su padre con la redacción del programa: "Que mi padre me llame y que nos veamos solos, eso es lo que quiero. Si escucháis lo que el otro día dijo mi madre, os daréis cuenta de que reconoció lo de la empresa, lo de mi hermana y que luego se quedaron sin dinero para pagar su parte. No necesito más, los que lo hicieron mal son ellos, en esta ocasión. Insisto, lo único que me interesa ahora es ver a mi padre y acabar la conversación con un abrazo. No entiendo por qué le cuesta tanto algo tan sencillo. Cuando dice que tiene miedo de verme o que no soy su hijo, son tonterías del tamaño de un mercancías. Son maneras de escurrir el bulto y lo de que haga alusión a una recaída es maldad pura".

Aunque el reportero Kike Calleja se encontraba en el exterior de la casa de Alonso esperando que éste saliera a comentar las declaraciones de su padre, tras oír su palabras se negó a hablar con el programa. Una actitud que no gustó al resto de los colaboradores.