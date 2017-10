'Sálvame' y 'Es la Mañana de Federico' se unen con la visita de Chelo García Cortés a esRadio

Es la mañana de Federico y Sálvame se han unido este martes con la visita a esRadio de la periodista Chelo García Cortés.

Federico Jiménez Losantos, Isabel González, Carmen Jara, Alaska y Beatriz Cortázar han recibido a la colaboradora, que se ha declarado "fan del programa", para charlar sobre su trabajo en el programa de Telecinco, su amistad con Isabel Pantoja y comentar toda la actualidad del mundo del corazón.

Sobre su trabajo en Sálvame, la periodista ha asegurado que "es lo más parecido que he hecho a la radio porque te da una libertad. Me gustaría que un día vengáis allí y os daréis cuenta de que todo lo que pasa es real. Ayer, por ejemplo, abandoné el plató porque hay un tema que no me gusta que se toque", ha comentado sobre la visita que hizo este lunes el periodista Antonio Montero para hablar sobre los problemas económicos de la colaboradora. "Es un tema que me tiene agotada y que me da vergüenza que se hable de ello públicamente".

Sobre la ruptura de su amistad con Isabel Pantoja, Chelo ha desvelado que se utilizó el episodio en el que prestó su piso de Madrid a Chabelita para verse con su novio como excusa para ser expulsada del círculo de amigos de la tonadillera: "Siempre he hecho responsable de aquello a Agustín Pantoja. Aquel día Chabelita me utilizó, pero la única responsable es Isabel Pantoja. Cuando tienes una amiga que ha sido fiel y te dejas manejar por todo tu círculo, la responsable es ella. La niña no perdió la virginidad aquel día y los que grabaron las imágenes que se emitieron de ese día saben perfectamente cuál fue mi conversación con ellos dos. Fui consciente de que no usaban protección de ningún tipo. Tuve la conversación que tendría que haber tenido con su madre. (…) En cambio, me convertí en la reina de los picaderos de este país. Si yo hubiera querido, hubieran saltado por los aires muchas cosas", recordó en esRadio. Además, definió a Chabelita como "una gran manipuladora": "Yo fui la primera manipulada. Pero no la única, también sus amigas del colegio, y ahora está utilizando a Dulce".

También ha aprovechado para comentar la sonada salida de Kiko Matamoros de Sálvame: "Algún día comentará las verdaderas razones de su ida. Yo no lo sé, pero lo intuyo. Creo que precisamente es uno de los que más ha ejercido de villano en el programa y cuando le ha tocado a él lo que hemos vivido el resto, lo ha llevado mal. El secreto del motivo por el que no ha aguantado lo tiene Makoke. Ella es responsable de muchas cosas, no lo digo en mal sentido. Parece ser que van a participar los dos en un reality, o eso dijo Kiko Hernández".

Federico Jiménez Losantos y las colaboradoras de la Crónica Rosa también han opinado sobre lo que ha supuesto Sálvame en el mundo de la prensa rosa: "Cuando dije que iba a entrevistar a Jorge Javier Vázquez por su primer libro me dijeron que podría dañar nuestra imagen. Pero vamos a ver, a Sálvame ya este programa nos están insultando los mismos, por otros temas, pero son los mismos. Jorge Javier es un tío listo y en Sálvame hay mucho talento. El chisme es la verdadera salud del conocimiento, la verdadera libertad. El chisme ha encontrado en Sálvame un fenómeno completamente nuevo", ha comentado Federico.

Por su parte, Alaska ha definido el programa como "una nueva forma de hacer periodismo rosa. No necesitáis de la información externa,la generáis vosotros mismos". Para Beatriz Cortázar, el verdadero mérito del programa es conseguir que la gente "esté cuatro horas diarias sin moverse de su butaca".