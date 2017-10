Alba Carrillo se estrena como bloguera citando a Santa Teresa

Alba Carrillo, que lo ha probado casi todo en el mundo laboral (rellenadora de sobres electorales, amago de presentadora, mujer de, concursante o colaboradora), se estrena ahora como escritora en la revista Semana. Y como da cierta vergüenza hablar de columnista, la definen como bloguera.

Alba que, según su madre, "escribe mejor que habla", dedicará sus columnas semanales a demostrarlo, tirando de "su lado irónico". De momento, en el título del blog no ha demostrado demasiada originalidad. Se llamará "Las perlas de Alba". Como muestra de su compromiso con la revista, la ex de Fonsi y Feliciano ofrece una entrevista exclusiva en la que destacan un titular: "Soy una persona preparada y no un jarrón".

Y en el blog leemos una crítica furibunda a Kiko Matamoros, a quien compara con Santa Teresa de Jesús en su "Camino de perfección", en referencia a una carta que el colaborador de televisión envió a su hija Laura cuando ésta estaba en la isla. "Pero luego fue mero márketing".

Las gemelas de Julio Iglesias, de niñas a mujeres

Hay que tirar de tópico para describir la portada de ¡Hola!, más propia de su suplemento de moda que de la publicación rosa de los miércoles. De hecho parece más bien un catálogo de Gap o de Tommy Hilfiger.

Las gemelas de Julio Iglesias ya son mayores y se despixelan sin traumas ni discusiones familiares no a los 18, sino a los 16 años, la edad a la que los adolescentes norteamericanos –como ellas– pueden sacarse el carné de conducir. Y lo hacen con la naturalidad de una familia que lleva posando para las cámaras desde antes de su nacimiento y que, de hecho, puede presumir, al igual que parte de su otra familia, los Preysler, de que el ¡Hola! es su álbum familiar.

Las niñas de Julio y Miranda, dos guapas rubias saludables con pinta de californianas, posan en las páginas de la revista como auténticas it girls con la excusa de homenajear a Óscar de la Renta.

Froilán, de boda sin pareja en Sevilla

¡Hola! parece presagiar la soltería de Froilán con la publicación de unas fotos en las que vemos al chaval acudiendo a la boda de unos amigos en Sevilla. Fue el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Ya entonces acudió al evento sin Mar, la chica con la que ha salido durante el año pasado.

Froilán coincidió en el evento con su amigo Gonzalo Caballero, el torero con el que ejerce de groopie, y con Alba Díaz, la guapa hija de Vicky Martín Berrocal y el Cordobés. Qué pareja haría con el nieto del rey.

Michu anuncia boda con José Fernando

María Jesús alias Michu, la madre de la primera nieta de José Ortega Cano, protagoniza la exclusiva semanal de Lecturas anunciando su boda con José Fernando, el hijo díscolo del torero.

En un reportaje de factura bastante cutre (desde las uñas mal pintadas de Michu hasta la foto de su bebé vestida directamente con el dodotis), la joven desgrana algunos de los pequeños inconvenientes de su futuro matrimonio: tendrá que esperar a que José Fernando abandone el hospital psiquiátrico en el que está ingresado para poder celebrarlo.

Michu relata además que la pedida de mano se realizó por teléfono, ya que sobre su próximo marido pesa una orden de alejamiento por malos tratos. Ella aclara que de su boca jamás salió un denuncia y que fue la Fiscalía la que actuó de oficio.

Michu, que ha llamado a la niña María del Rocío, aclara que no tiene relación con la tía de la niña, Gloria Camila, que el abuelo torero sí está pendiente de su crecimiento y que le ponen a la Jurado de banda sonora, para que vaya conociendo sus orígenes. Y del dinero de José Fernando no habla: "Eso es de él, yo no me ocupo de nada. Lo gestiona una tutora… Además a él tampoco le viene bien tener unas cantidades que puedan entorpecer su recuperación". ¿Y ella, de qué vive? "Tengo mis ingresos" (pero no aclara de dónde proceden, sólo que está haciendo prácticas).

Sofía Palazuelo apunta maneras

Tenemos chica nueva en las revistas para deleitar a los amores del glamour del que debería hacer gala la nobleza. Se trata de Sofía Palazuelo, la novia formal de Fernando Fitz-James Stuart, futuro duque de Alba.

Sofía, una guapa morena que ya ha desfilado por las páginas de ¡Hola! en ocasiones anteriores, aunque nunca con posados oficiales, acude a bodas y saraos. En el último enlace al que ha acudido, ha lucido un vestido de Temperley London, la marca que encandila a Catalina de Cambridge.

Cóctel de noticias

Mar Flores y Elías Sacal, un año de amor. No todas las parejas pueden presumir de conmemorar su primer aniversario. La española, que vivió una crisis con el millonario mexicano, parece feliz a su lado paseando por las calles de Nueva York.

Rociíto y Fidel vuelven a la normalidad. Según Diez Minutos, la pareja empieza a relajarse después de varias semanas envueltos en polémicas judiciales, la mayoría de ellas con Antonio David Flores, el padre de sus hijos.