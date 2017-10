Las gemelas de Julio Iglesias, de niñas a mujeres

Cristina y Victoria, las hijas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, han protagonizado su primer reportaje para ¡Hola! Las jóvenes se muestran como unas auténticas it gils en esta cuidada portada, donde se estrenan como modelos y se lanzan a la conquista del mundo de la moda con un homenaje al admirado diseñador Óscar de la Renta, gran amigo de su padre y al que recuerdan con mucho cariño.

Las hijas de nuestro artista más internacional han sido contratadas por una de las agencias de modelos más prestigiosas. Una pasión por la moda que han heredado de su madre, que ejerce de consejera: "Cristina y Victoria quieren ser modelos, como su madre.Yo lo que quiero es que sean fuertes, porque la vida les ha regalado mucho", comentabasu padre Julio Iglesias ya en el 2015 en la revista ¡Hola!

Entre otras cosas, hablan sobre su relación como hermanas: "Nos compenetramos muy bien porque somos como dos imanes. Lo hacemos todo juntas, tenemos los mismos amigos, nos divierten las mismas cosas, somos muy parecidas". Además, ambas afirman con rotundidad que aman nuestro país: "Nuestro lugar favorito del mundo es... ¡España! Nos encanta la gente, la cultura, el sol… Es el verano perfecto".

Por el momento, Cristina y Victoria están solteras y no tienen interés en dejar de estarlo: "¡No hay novios por ahora! Todavía no hemos empezado con eso, y además, a papá no le gustaría nada. ¡Siempre dice que tiene la escopeta preparada!", dicen entre risas. "Tenemos muchísimos amigos. Lo que más valoramos en la amistad es la lealtad. Tus amigos siempre están ahí, en los buenos momentos y en los malos".