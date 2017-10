La modelo Vanesa Lorenzo ha sido elegida para ser la nueva imagen de la marca Unit, del gripo de El Corte Inglés, que se vende principalmente en Hipercor y que lanza ahora su primera colección completa para toda la familia desde los más pequeños hasta los padres a precios muy asequibles. La pareja del que fuera capitán del Barsa, Carles Puyol, asegura que le ha merecido la pena sacrificar parte de su carrera profesional como modelo internacional por haber encontrado al hombre de su vida y ya tener 2 hijas en común fruto de su unión hace ya 5 años. "No estoy apartada de mi trabajo, pero sí que ya no hago la misma vida de antes, que era un tanto nómada, ahora paso mucho tiempo en casa al cuidado de las niñas. Todavía son muy pequeñas y requieren toda nuestra atención (Manuela tiene 4 años y María va a cumplir 2)".

Vanesa prefirió no entrar de manera profunda en el tema catalán cuando le pregunte como se sentía tanto ella como el padre de sus hijas. "Sentimos una gran tristeza, por la fractura social. Yo solamente puedo hablar de este tema como persona, porque no me corresponde, no es mi medio, ni mi especialidad, lo mío es la moda, el yoga y el bienestar. Lo que sí vuelvo a decir es lo que se siente a diario: una gran tristeza. La verdad es que pienso que los responsables deberían obtener una solución para que vivamos en armonía, nos queramos y respetemos", así se manifestó. "Carles es de la misma opinión y también está sufriendo porque sentimos la misma sensación y comenta que al tener que viajar tanto de alguna forma le ayuda coger perspectivas".

No tienen ninguna prisa en casarse y si lo decidieran, lo harían dentro de bastante tiempo porque todavía están por decidir si van a aumentar la familia. "A mí me gustaría tener un tercero. Yo tengo dos hermanos más y estoy encantada y a Carles tampoco le importaría", confesó.

La moda es su pasión y gracias a tu testarudez, ha llegado muy alto en su carrera. "Con El Corte Ingles, empezó cuando tenía 15 años, y me encanta ser ahora imagen de esta ropa tan cómoda. Me apasiona comprar y ahora lo hago por triplicado o más. A las niñas les gusta además, han salido muy femeninas, y Carles le gusta que le asesora aunque tiene mucha personalidad y también le gusta elegir y opinar".

Es una gran experta en yoga y el libro que ha escrito es todo un éxito. "Estoy encantada, vamos por la séptima edición. En la editorial están encantados. Creo que el éxito de ventas y acogida, es por la sencillez y naturalidad y siempre desde mi propia experiencia".