Eugenia Martínez de Irujo, indignada con el posado de su hija: "Fran siempre le echa la culpa a la niña"

El posado de Fran Rivera y su hija Cayetana para celebrar la mayoría de edad de la joven está trayendo de cabeza a Eugenia Martínez de Irujo. El torero posó junto a su hija para las revistas ¡Hola! y Semana para proteger a Tana y que no se formara un revuelo mediático a su alrededor el día de su cumpleaños. Sin embargo, su madre declaró que "es ridículo hacer un posado pensando que así no se la va a perseguir".

Las fotos vieron la luz sin el consentimiento de Eugenia, de ahí su enfado con el padre de su hija, con el que no mantiene una buena relación desde que se separaron. "Para mí es innecesario... un posado, todas las revistas y no sé qué. Desde que me lo comentaron yo dije que no estaba de acuerdo y pensé que no se iba a hacer. Y mira por dónde me levanté con la sorpresa", declaró.

En una entrevista en LOC, la hija de la Duquesa de Alba asegura que "Cayetana no ha decidido, ha decidido él, que siempre le echa la culpa a la niña, pero ella no tiene culpa de nada". "La niña obviamente es nieta de quien es, hija de quien es, ha cumplido su mayoría de edad y despierta un interés. Bajo ese punto de vista, lo demás sobra. Quiero decir que creo yo que es una exposición innecesaria".