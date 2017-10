Los motivos por los que 'Sálvame' quiere despedir a Lydia Lozano y Terelu Campos

Este lunes un nuevo huracán ha sacudido el plató de Sálvame. El programa de este miércoles comenzó desvelando una noticia de Bluper en la que se aseguraba que la cúpula de La Fábrica de la Tele, productora del programa, se estaría planteado prescindir de Lydia Lozano y Terelu Campos, una información que pilló por sorpresa a las dos. Parece que la bajada de rendimiento de algunos de los colaboradores ha llevado a la dirección a plantearse renovar el programa, empezando por la salida de algunas de las colaboradoras más veteranas.

Según la publicación, la cúpula no volverá a contar con Lydia y Terelu, siendo sustituidas por otras caras de la cadena, si su comportamiento en el plató no cambia en los próximos días, aportando contenido al programa. Aunque Lydia siempre ha sido una de las colaboradoras más queridas de Sálvame, en los últimos meses ha preferido mantenerse en un perfil bajo, evitando las discusiones con sus compañeros. De ahí que dejasen de contar con ella para el Deluxe. Tras solucionar los problemas personales que tenía con Kiko Hernández y Kiko Matamoros, no tiene conflictos que pueda aportar al programa.

Terelu, por su parte, ha estado de actualidad desde hace meses, sin embargo, la colaboradora se habría "acomodado" en el programa a pesar de haber tomado mucho protagonismo con su participación en Las Campos. En su momento, llegó a presentar la versión nocturna del programa, pero tras desaparecer durante un tiempo para descansar, no han vuelto a contar con ella. Incluso se ha preferido poner al frente del programa a gente con menos experiencia como Kiko Hernández o David Valdeperas.

A esto hay que añadir que, desde hace tiempo, se ha comenzado a fichar a nuevos colabores como Laura Fa y Rafa Mora, que llevan ya unos meses colaborando, y otros más recientes como Alba Carrillo o Alonso Caparrós, que han acaparado toda la atención en sus últimas intervenciones.