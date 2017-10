Muere Susana Prat, expareja de Antonio Orozco y madre de su hijo

Susana Prat, expareja del cantante Antonio Orozo y madre de su hijo Jan (9), ha fallecido a los 44 años como consecuencia de una larga enfermedad contra la que luchaba desde hace meses. La encargada de anunciar la triste noticia fue Mariola Orellana, mujer de Antonio Carmona, que compartió una imagen en Instagram para despedirse de su amiga.

"Hoy que tu cuerpo ha dicho hasta aquí he llegado, pero hoy te siento como nunca… veo esa mirada que tanto me taladraba el alma en cada sitio a donde miro… escucho tu sonrisa, huelo tu aroma, siento tu abrazo, estás aquí… mí Su… mi princesa, mi referente… mi niña preciosa que tanto me enseñas. Tú y yo sabemos que el Amor nunca muere… todo lo demás es efímero, todo absolutamente todo, es efímero y muere, pero El Amor sube y sube y crece y crece como tú", escribió Orellana.

Aunque Orozco y Prat terminaron su relación hace varios años, mantenían una buena relación de amistad, pero también profesional. Juntos eran socios de Semillas de Silencio S.L., empresa dedicada al comercio de muebles y decoración del hogar. El pasado 30 de agosto, el cantante compartió una imagen de su hijo dedicada a su madre: "Estoy pensando en ti, mamá". De momento, el artista no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su expareja.