El mundo Sálvame continúa agitado. Después del drama que se vivió este miércoles en el plató de Telecinco, cuando Lydia Lozano y Terelu Campos se enteraban casi en directo de que la cúpula del programa estaría pensando en despedirlas, ahora se confirma la salida de una de las figuras más importante del programa. Raúl Prieto, director del programa producido por La Fábrica de la Tele, dejará de serlo esta misma semana.

La cúpula ha decidido realizar una importante reestructuración del magacín, apostando por David Valldeperas,que continuará en su puesto, y Alberto Díaz, director del Deluxe, para encargarse de la versión diaria del programa. Sin embargo, Raúl Prieto no ha sido despedido y seguirá ligado a la productora, previsiblemente en otros proyectos de la factoría. Incluso se habla de una posible participación en un reality al estilo Las Campos.

No es la primera vez que la dirección hace un movimiento de este tipo dentro de Sálvame, como cuando David Valldeperas dejó Sálvame para dirigir Hable con ellas. Aún así, parece ser que este movimiento no tiene nada que ver con el supuesto despido de Lydia Lozano y Terelu Campos, por lo que aún no pueden respirar aliviadas.