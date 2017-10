Varias actrices españolas denucian acoso sexual en el cine

El caso de abusos sexuales de Harvey Weinstein ha hecho temblar Hollywood y parece que se está contagiando a otros países. Esta semana, la revista Yo Dona recoge el testimonio de varias actrices españolas que han alzado la voz para denunciar el acoso de la industria del cine en nuestro país, aunque ninguna de ellas se ha atrevido a dar nombres ni apuntar a los responsables.

Aitana Sánchez-Gijón asegura que no recuerda el nombre del hombre que trató de abusar de ella, pero sí la incómoda situación: "Me citó en un hotel para hacerme una supuesta prueba. Subí a esa habitación, no había cámaras ni nada, me dijo que la prueba me la haría otro día pero que quería estudiar ángulos de luz. Empezó a tocarme la cara, a colocarme el cuerpo y a aproximarse mucho. Me sentí fatal y me fui", confiesa.

La actriz Carla Hidalgo, conocida por sus papeles en 7 vidas o La que se avecina, sí recuerda el nombre del actor, director y productor que la acosó, pero no se atreve a darlo. "Durante un viaje, al entregarnos la llave de la habitación, la recepcionista se refirió a nosotros como 'Señores de....' Yo respondí que había un error y él me cogió del brazo y me susurró: 'No me montes el pollo y sube a la habitación'. Le miré y dije: 'No, quiero una habitación para mí'. Y el insistió: 'Sube, coge la maleta y podrás irte'. Me dijo riendo: 'Podemos dormir juntos, y te haré de todo'. Cuando iba a salir me dijo: 'Si te vas y no te acuestas conmigo me voy a encargar de que no trabajes nunca más". Hidalgo asegura que aquellas amenazas se cumplieron y que la han rechazado en proyectos televisivos de este señor.

A Maru Valdivieso le obligaron a desnudarse de cintura para arriba en una prueba. "Me sentí culpable mucho tiempo. Pensé que tendría que haberme ido de allí en el primer minuto, cuando me enseñó el dormitorio. Y a la mierda la película. En ese momento de mi vida no tenía claros los límites, ahora sí".

Leticia Dolera se convirtió en trending topic este jueves al publicar su testimonio en eldiario.es. En su texto denuncia, sin dar tampoco nombres, que un director le tocó un pecho en una fiesta cuando apenas tenía 18 años. "No puedes ir tocando las tetas a la gente", le dijo, a lo que él contestó "sí puedo, mira", volviendo a tocar. En aquel momento, su madre la animó a poner una denuncia aunque ella decidió no hacerlo porque entonces sintió que no eran tan grave.