La dolorosa decisión de Antonio Orozco tras la muerte de la madre de su hijo

Este jueves, Antonio Orozco recibía uno de los golpes más duros de su vida: el fallecimiento de Susana, madre de su único hijo. Nos enterábamos de la muerte a través de una de sus mejores amigas Mariola Orellana que compartió la triste noticia en las redes sociales con un precioso mensaje a la fallecida: "Hoy que tu cuerpo ha dicho 'hasta aquí he llegado', pero hoy te siento como nunca, veo esa mirada que tanto me taladraba el alma en cada sitio a donde miro. Escucho tu sonrisa, huelo tu aroma, siento tu abrazo, estás aquí... mi Su.. mi princesa, mi referente.. mi niña preciosa que tanto me enseñas...siempre estas en mi vida..ahora más que nunca.. porque tú y yo sabemos que el Amor nunca muere.. todo lo demás es efímero, todo absolutamente todo, es efímero y muere, pero El Amor sube y sube y sube y crece y crece.... como tú...". Sin embargo, el cantante ha preferido guardar silencio pues siempre ha sido muy celoso de su vida privada.

Su hijo Jan, de diez años, acaba de perder a su madre y por ese motivo, el cantante ha decidido cancelar parte de su gira Destino.

La encargada de hacer pública la decisión de Orozco ha sido su promotora y organizadora de conciertos a través de un importante comunicado: "Lamentamos comunicar la suspensión de los próximos conciertos previstos en Fuerteventura (el día 28), Las Palmas (día 29), Tenerife (día 30) y Santiago (día 4 de noviembre) por fallecimiento de un familiar. Esperamos comprensión en estos momentos difíciles y anunciaremos en la mayor brevedad posible su regreso a los escenarios".