Norma Duval ha sido nombrada embajadora de la campaña, "Un cuidados lo cambia todo", para reconocer el trabajo de esas personas que dedican gran parte de su tiempo a cuidar a las personas mayores y dependientes. La artista lo está viviendo en su familia desde hace 8 años cuando a su madre le diagnosticaron que padecía la terrible enfermedad de Alzheimer. Una iniciativa puesta en marcha por Lindor Ausonia y la SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología).

Norma, según contó, está muy contenta a parte de identificarse totalmente con la causa. "Mi madre está cada día más guapa, afortunadamente lleva un tiempo estabilizada aunque no nos conoce desde hace tiempo, ni a mí ni a nadie de la familia. Lo tengo muy asumido. Por suerte soy muy fuerte y se pasa por momentos muy duros. A parte del personal de servicio también me ayuda mi hermano Albi y las niñas, las hijas de mi hermana Carla, que viven conmigo desde que ella falleció". Se ha hecho pruebas en prevención y confesó estar bien, ya que se puede heredar: "Lo que sí hice, fue operarme un mes antes de la muerte de mi hermana porque tenía muchas papeletas y no lo me pensé, hice lo mismo que Angelina Jolie".

Hay que recordar que Norma nació en Barcelona, y el problema del independentismo le toca muy de lleno. "Es un tema que no quiero tocar mucho porque me produce mucho dolor. Tengo familia que vive allí, aparte de grandes amigos. Esperemos que den con una solución, que no haya odios y que la gente viva en paz. Los odios encontrados no traen nada bueno. Adoro Barcelona, nací en Pedralves".

Norma vive alejada del mundo artístico desde hace 15 años. "Tengo un proyecto pero cuando tengo que decidirme siempre me echo para atrás. No voy a decir más que será un musical, pero no voy a dar más pistas. La verdad es que no paro de trabajar, llevo así toda la vida y como siempre estoy tan ocupada no ejerzo mucho de abuela. Cuando llegue a los 65 será cuando todo el tiempo lo dedique a mí y a mi pareja para hacer viajes y lo que se tercie". En poco tiempo me voy a quedar sola, mis niñas se emanciparán, ya tienen su piso para las dos y mi hijo Christian igual. Está encantado siendo monitor de pádel, el tema de la moda lo dejó. La casa donde vivo en enorme y ya lo tengo pensado la venderé y me iré a un ático".

No piensa en boda aunque con Matthias Kühn dijo estar muy bien: "No para de trabajar y poco a poco va remontando la crisis. El tema de Tagomago sigue pendiente pero creemos en la justicia. Tan solo es un muro en la casa que separa la zona de servicio de la principal y un trozo de solado. Medio ambiente dio el visto bueno y se retiró. Y de repente no es que llegase una sanción, fue una querella criminal que es inexplicable. Tagomago es el centro neurálgico que utilizan cuando se está tapando muchas cosas que tiene la misma protección que esa isla. Se llama Natura 2000 y han hecho verdaderas barbaridades como carreteas, palmeras, lo hemos visto todo porque lo hemos sobrevolado y nadie dice nada". Así de claro lo explicó.