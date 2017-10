Alba Carrillo abandona el 'Deluxe' encarándose con los colaboradores: "¡Gentuza!"

Alba Carrillo y su madre Lucía Pariente (que ha asegurado en varias ocasiones que no volvería a la televisión) fueron la invitadas estrella en Sábado Deluxe. Ambas acudieron para realizar una entrevista en la madre e hija se preguntarían entre ellas sobre aspectos íntimos que no se habían hablado hasta ahora. Aunque la noche empezó bien, la presencia de uno de los colaboradores, Diego Arrabal, no gustó a la modelo y como era de esperar, la noche terminó en tragedia.

La relación de Alba Carrillo y el paparazzi estalló este verano cuando se enfrentaron tras asegurar que había un vídeo en el que ella y su madre no salían bien paradas en una situación con el hijo pequeño que comparte con Fonsi Nieto. Por ello, tras llegar el primer corte de publicad, Alba abandonó el plató y aunque volvió con lágrimas en los ojos, de nuevo salió del plató tras otro duro enfrentamiento con Arrabal: "No sabía iba a estar el Pluto ese de mierda, la hemos cagado viniendo aquí", le decía a su madre.

El resto de colaboradores también amenazaron con marcharse debido a la actitud de la ex de Feliciano López. Especialmente enfadada se pudo ver a María Patiño que aseguró haber oído a Alba llamar "gentuza" a los colaboradores, algo que la aludida quiso aclarar: "Solo se lo he llamado a Diego. (…) Me choca, al ser compañeros, que sean tan duros conmigo. Esta no es la entrevista que esperaba vivir. Quería que fuese una entrevista íntima entre mi madre y yo. Esto no es lo que me habían contado antes de venir".