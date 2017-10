Un año más, Sevilla ha vuelto a ser el lugar de encuentro de muchas cara conocidas para celebrar los ya tradicionales premios de la revista Escaparate. Su creador desde hace 11 años, Mario Niebla del Toro, ha convertido dicha publicación en el buque insignia para la sociedad andaluza. El lugar elegido para esta última edición, fue el marco incomparable de Palacio de Dueñas que desde que murió la duquesa de Alba sus herederos lo alquilan para contados acontecimientos sociales.

Muchos fueron los homenajeados y una de ellas, la inolvidable Roció Jurado, que estuvo representada por su hija Gloria Camila que llegó acompañada de su novio Kiko. Muy emocionada, agradeció el premio tanto a Mario Niebla como a todos los allí presentes.

Gloria estuvo feliz y en transcurso de la conversación que mantuve con ella, le pregunté cómo se encontraba su hermano José Fernando. "Está mucho mejor, poco a poco parece que va saliendo adelante, aunque creo que no es el momento más apropiado para casarse. Hablamos a diario pero nunca ha salido este tema. Con Michu no hablo, además creo que debería haber consultado con mi hermano para sacar a la niña en la revista." Así de claro lo explicó.

La hija de Ortega Cano está encantada con la boda de su padre y Ana María Aldon. "Me hace mucha ilusión porque Ana María es la persona que le hace feliz a mi padre. Y este premio a la memoria de mi madre como de costumbre he venido yo, parece que me gusta chupar cámara, sí hubiera venido mi hermana Rocio, yo no hubiera venido, porque no me gusta estar en segunda fila. Por esa razón, no fui cuando se presentaron los sellos. A mí todo lo que se haga en memoria de mi madre me emociona mucho, ella vino aquí en varias ocasiones, he llamado a mi padre para contárselo todo".

Al preguntarle por Antonio David me comentó que ella no quiere que vaya a la cárcel." Espero que eso no ocurra, aunque yo de asuntos que tenga que ver la justicia no entiendo". Comentó.

Una vez finalizada la entrega de premios, hubo un cóctel seguido de cena en el que Gloria echó en falta el suyo, lo estuvo buscando ayudada por los responsables del acto y no apareció, el disgusto fue tan grande que no paraba de llorar y le prometieron que le encargarían otro a su creadora la hija de la diseñadora Reyes Hellín, y así solucionar el problema.

Otra de las premiadas fue la duquesa de Franco que no puedo asistir por haber tenido una fuerte gripe y a consecuencia de ello tuvo que estar unos días ingresada en una clínica madrileña. En su lugar asistieron sus hijos Carmen y Jaime. A la hermana mayor, que se le veía que estaba pletórica, no pudo ocultar lo bien que está con su ultimo novio. Tim, así se llama, y cuando le pregunte qué tal, lo único que se limitó a fue a sonreír, pero nada más, lo que no contó es que si había ido a Sevilla, pero se quedó en el hotel y así no evitar a la prensa. Por su parte, Jaime asistió con su novia Marta y comentó que al amigo de su hermana ya le conocía.

Cayetano Martínez de Irujo, acudió sin su novia Bárbara Mirjan, Isabel Gemio, Carme Posada, Miriam de Ungria, Estefanía Lucy, José Antonio Morante de la Puebla, fueron algunos de los premiados , y todos coincidieron que el lugar elegido era insuperable. Nuevamente felicidades a mi gran amigo Mario Niebla del Toro .

Gloria Camila