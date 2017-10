Antonio Orozco, roto de dolor en el entierro de la madre de su hijo

Numerosos familiares y amigos acudieron el pasado viernes al tanatorio de Sitges para dar su último adiós a Susana Prat, ex pareja deAntonio Orozcoy madre de su hijo Jan de 9 años.

Prat falleció el jueves en Sitges a los 41 años tras una larga enfermedad de tres años. Aunque Antonio Orozco y Susana Prat se habían separado hace unos años, ambos mantenían una excelente relación por el hijo que tenían en común aunque también porque el cantante la admiraba y se mostraba muy orgulloso de que Jan se pareciera en casi todo a ella.

Tras conocer su fallecimiento el cantante canceló los tres conciertos que tenía previsto en las islas Canarias, el primero de ellos previsto para este sábado. Destrozado y sin poder articular palabra, Orozco acompañado por su madre Carmen y la hermana de Susana, le daban un gran y sentido adiós, a la mujer con la que tanto compartieron

Nos enterábamos de la muerte de Susana a través de una de sus mejores amigas Mariola Orellana que compartió la triste noticia en las redes sociales con un precioso mensaje a la fallecida: "Hoy que tu cuerpo ha dicho 'hasta aquí he llegado', pero hoy te siento como nunca, veo esa mirada que tanto me taladraba el alma en cada sitio a donde miro. Escucho tu sonrisa, huelo tu aroma, siento tu abrazo, estás aquí... mi Su.. mi princesa, mi referente.. mi niña preciosa que tanto me enseñas...siempre estas en mi vida..ahora más que nunca.. porque tú y yo sabemos que el Amor nunca muere.. todo lo demás es efímero, todo absolutamente todo, es efímero y muere, pero El Amor sube y sube y sube y crece y crece.... como tú...". Sin embargo, el cantante prefirió guardar silencio pues siempre ha sido muy celoso de su vida privada.