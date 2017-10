Isabel Sartorius y César Alierta ya no esconden su "estrecha amistad"

Isabel Sartorius y César Alierta ya no esconden su "estrecha amistad"

Isabel Sartorius y César Alierta ya no esconden su "estrecha amistad" La ex del rey Felipe VI y el expresidente de Telefónica no esconden su amistad y es habitual verles juntos.

Isabel Sartorius y César Alierta | Alierta Parece que Isabel Sartorius y César Alierta han recuperado la ilusión juntos. Según publica La Otra Crónica de El Mundo, la pareja ha forjado una "estrecha amistad" en los últimos meses. Aunque no se habla aún de noviazgo, fuentes cercanas a ellos aseguran que están muy bien juntos. Sartorius y el expresidente de Telefónica no esconden su amistad y es habitual verles paseando y cenando en los restaurantes más caros de la capital. Isabel y César se conocieron durante un vuelo con destino a Nigeria, pues ambos colaboran con la Fundación Profuturo. "Isabel admira profundamente la inteligencia de César y sus ganas de cambiar el mundo. Se siente muy protegida por él y tiene ganas de que su historia prospere", confiesa la fuente a LOC. Una amistad que ha sentado muy bien a César Alierta, que perdió a su mujer, Ana Cristina Placer, hace unos años, con quien se casó con 20 años y de la que estaba muy enamorado. "César ha recuperado un poco la alegría perdida", dice la fuente. "César es un hombre muy respetuoso y quiere hacer las cosas bien".

