Kevin Spacey confiesa su homosexualidad tras ser acusado de acoso sexual

Las acusaciones de abusos sexuales contra el productor Harvey Weinstein ha abierto la veda para que otros actores hayan asegurado haber sido víctimas de acoso. Incluso actrices españolas como Aitana Sánchez Gijón y Leticia Dolera; aunque, eso sí, ellas no se han atrevido a dar el nombre de su acosador. Más valiente ha sido el actor Anthony Rapp que ha acusado al actor Kevin Spacey de haberle acosado hace más de 30 años, en 1986.

El actor de Star Trek: Discovery era menor en el momento en el que la estrella de Hollywood se abalanzó sobre él buscando un encuentro íntimo en su apartamento de Manhattan, en Nueva York, cuando estaba bajo los efectos del alcohol. "Mi recuerdo era... 'bueno, todos se han ido de la fiesta. Debería volver a casa'", explicó Rapp al portal Buzzfeed News. Sin embargo, Spacey "se interpuso en la puerta mientras se tambaleaba. Mi impresión es que estaba borracho. Trataba de seducirme. No sé si hubiera utilizado ese lenguaje. Pero era consciente de que estaba tratando de tener sexo conmigo".

Kevin Spacey se ha pronunciado al respecto y, lejos de negar el acoso, ha manifestado en las redes sociales que no recuerda nada de lo sucedido y, si realmente pasó, pide disculpas porque había bebido: "Si tuvo lugar, le debo a Rapp la más sincera disculpa". Además, aprovechó el comunicado para confirmar su homosexualidad: "Esta historia me ha llevado a abordar otros asuntos sobre mi vida. He tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres. Ahora elijo vivir como un hombre gay. Quiero afrontar esto de forma honesta y abierta, y eso empieza examinando mi propio comportamiento", indicó.