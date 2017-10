Jorge Javier Vázquez: "Me preocupa la audiencia de 'Gran Hermano'"

Jorge Javier Vázquez habla de su vida más íntima para la revista Pronto. El presentador, que prepara su nueva incursión en el teatro musical, se confiesa feliz con Paco, al que se refiere en la publicación como su gran amor. "Nos sentimos muy bien juntos. Paco no quiere casarse. También me ha dejado claro que si quiero tener hijos, no será con él. Me ha dicho que si no estoy de acuerdo, lo dejamos y me vaya con otro". "Llevo una vida de ermitaño. Cuando llego a casa me quito el maquillaje de la tele, me pongo el pijama y me siento en el sofá con mi novio para ver una nueva película", afirma sobre su vida hogareña.

También habla sobre la baja audiencia de la nueva edición de Gran Hermano: "Me preocupa, porque deberíamos estar más altos. Pero las noches televisivas están muy flojas para todos". Asimismo, Jorge Javier deja claro que no le molesta que en Sálvame haya otras presentadoras: "No sólo no hay ningún problema, sino que a mí me beneficia porque puedo presentar otros programas".

Terelu y Lydia, humilladas

Terelu Campos y Lydia Lozano son las protagonistas de la portada de la revista ¡Qué me dices! Después de enterarse por la prensa de que sus jefes estarían pensando en despedirlas: "Estoy alucinando. No puedo entender que mis jefes no me hayan dicho nada y que me vayan a echar en directo. Que baje alguien, dé la cara y que diga que no sirvo para nada. Son ocho años aquí… Me da vergüenza esto", dijo Lydia entre lágrimas. Un tema que promete seguir dando titulares durante los próximos días.

Cóctel de noticias

Tras romper son su novia Mar Torres-Fontes, poco le ha durado la tristeza a Froilán de Marichalar que, según publica Pronto, ha recuperado la ilusión gracias a una "atractiva amiga".

David Bustamante no puede más. Según la revista ¡Qué me dices!, el cese temporal de su convivencia con Paula Echevarría le está superando: "Va a haber un punto y aparte en mi vida", aseguró el cantante emocionado durante un concierto. "Empezaré nuevos proyectos".