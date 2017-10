Sartorius y Alierta: crónica de una historia inacabada

Ni 24 horas han pasado desde que LOC destapase el romance del otoño, y ya hay desmentido oficial (un desmentido es oficial cuando se publica en ¡Hola!). Curiosamente, la noticia coincide con la publicación de las primeras declaraciones de Sartorius confirmándola en otros medios, entre ellos ABC, por lo que se sobreentiende que ha sido el expresidente de Telefónica el que ha cortado la historia de raíz...

Dice ¡Hola! en una doble página titulada "Crónica de una historia inacabada" que Isabel Sartorius y César Alierta se han dado "un tiempo de espera y reflexión tras hacerse pública su amistad". La revista sí confirma que algo ha habido: cenas juntos, paseos por Madrid, plazas contiguas en aviones… y que incluso han sido vistos "cogidos del brazo en el banco de un parque". Pero "todavía es pronto para hablar de noviazgo".

El texto de la revista inaugura un nuevo género, el del "pseudocomunicado" y parece dictado a una secretaria: "Querían discreción y tiempo –demasiado pronto para hablar de noviazgo o para dar un paso más–, querían saber hasta dónde podría llevarles su profunda amistad, y su mundo en común en unas vidas tan diferentes, pero no fue posible". Y añade: "Nuestras fuentes apuntan a que la visibilidad de su amistad habría alterado la situación".

Traducido: César Alierta, acostumbrado a las páginas salmón, no quiere ni oír hablar de las de color rosa. Y quizá debido a la fragilidad emocional de la no-novia, no hay cierre definitivo a una posible relación: "Habrá más viajes en el futuro, y seguramente más cenas. Son amigos y se tienen gran aprecio, pero ahora es tiempo de espera y reflexión. Un momento de incertidumbre que puede dar lugar o no a otro paso en la relación, en una historia inacabada".

Carmen Martínez Bordiú retoma su blog de viajes

Los fans del blog que tiene Carmen Martínez Bordiú en ¡Hola!desde hace años llevábamos mucho tiempo echándola de menos. Eran muchos meses sin fotos de lugares exóticos realizadas por ella misma (o por cualquier turista que pasara por allí). De ahí su pésima calidad.

Ahora, Carmen vuelve a las andadas. Vemos en la revista una docena de imágenes de la nietísima en sus dos últimas escapadas, Irán y Sevilla, en los que la ha acompañado, cómo no, su nuevo novio, el coach emocional Tim McKeague.

En ellas vemos a Carmen posando ante ruinas, elevando sus brazos al cielo, jugando en el desierto y disfrazada con un pañuelo ("con la cabeza cubierta, como deben ir las mujeres" en ese país). Pero siempre junto a Tim, el joven cachas que le ha devuelto la sonrisa.

Dice Carmen que su próxima meta es viajar a Australia para conocer a los padres de Tim, y reconoce que están sorprendidos porque son de su edad. Y también recorrer España en caravana durante seis meses. Lo veremos foto a foto.

Habla la cúpula de 'Sálvame'en 'Lecturas'

Lecturas reúne en su portada a la llamada "Cúpula" de Sálvame: Carlota Corredera, Raúl Prieto y David Valdeperas. Los tres directores del programa estrella de Telecinco se citan en la peluquería del Manuel Zamorano para hablar de su trabajo.

Sin embargo, sorprende la ausencia de contenido de la entrevista en una semana crucial para Mediaset: Sálvame lleva una semana mareando la perdiz sobre si van a despedir o no a Lydia Lozano y a Terelu, y en la entrevista, realizadas seguramente hace semanas, ni se menciona la historia. Por eso carece de interés alguno.

Íker y Sara, rumores de embarazo

La revista Semana dedica su portada a una pareja que sigue levantado la curiosidad de los lectores: la formada por Sara Carbonero e Íker Casillas. La revista, que habla de su romántica relación, se lanza a la piscina publicando un rumor: la posibilidad de que Sara esté embarazada de su tercer hijo.

Ana Boyer y Fernando Verdasco, primera entrega de su boda

Veremos la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco publicada en ¡Hola! por fascículos. Este martes tenemos el primero. El álbum familiar dedica ocho páginas de fotografías a desvelar algunos de los detalles del enlace, que tendrá lugar en el puente de diciembre. Entre ellos, que el padrino será Julio José, hermano de la novia; que será Pronovias(la firma que suele vestir a la familia) la que se encargue del vestido; que Ana sólo lucirá un traje (lo aplaudo: se ahorran costes); que será una ceremonia religiosa (algo sorprendente, ya que Ana, a diferencia de su hermana, nunca ha manifestado sus creencias) y que serán unos 50 invitados en total. Pocos, sí. Pero es que la boda se celebra en Bahamas.

Ana aprovecha también para desmentir malos rollos con la familia de Verdasco. Dice que se lleva muy bien con padres y hermanas.

... y Alba Carrillo le dice que no se case

Segunda entrega del blog de Alba Carrillo en Semana. Hoy es una carta a las mujeres de tenistas que, dice la bloguera, no está dirigida "a nadie en concreto". Pero casualmente coincide con el anuncio de Ana Boyer de pasar por la vicaría.

Alba, que si la semana pasada citaba a Teresa de Jesús esta se explaya con Jane Austen, hace un resumen de su vida de casada, en la que se sintió un mueble que a veces olvidaban en la recepción de un hotel. Ausencia de sexo, poca posibilidad de gastarse el dinero (si te toca una suegra como la suya) y nada de conversaciones inteligentes. La verdad es que merece la pena leerla.

Alba Carrillo y Lucía Pariente tendrán su reality

Como Los Colby o Los Carrington. Asegura Lecturas que madre e hija van a participar en un programa sobre sus vidas inspirado en el de Las Campos, que a su vez se inspiró en el de Las Kardashian. Se llamará Las Carrillo, y tendrá como director a Raúl Prieto. Ese es el motivo por el que ha abandonado la dirección de Sálvame. Alba y su madre nos contarán día a día sus rutinas y, sobre todo, sus broncas gloriosas.

Mª José Campanario reaparece muy recuperada

Vemos en las páginas de ¡Hola! a María José Campanario con bastante buen aspecto acompañando a su marido al Salón del Motor de Sevilla. La odontóloga, que lleva varios meses de baja debido a la fibromialgia que padece, retomará su actividad laboral a principios del año que viene.

Cóctel de noticias

Toñi Moreno quiere ser madre. La revista Lecturas muestra fotos de la presentadora acudiendo a una clínica de fertilidad. La andaluza ya reconoció que intentó ser madre, sin éxito, hace una década.

Paula Echevarría construye su nueva casa de soltera. Asegura Diez Minutos que la actriz se está haciendo un chalé en las afueras de Madrid que estará terminado la próxima primavera. De su diseño se ha encargado "un prestigioso arquitecto".