Alba Carrillo advierte a Ana Boyer de cara a su boda con Verdasco: "No te cases"

Ana Boyer y Fernando Verdasco desvelan esta semana en la revista ¡Hola! todos los detalles de su boda, que se celebrará en una isla privada del Caribe el próximo puente de diciembre. Y coincidiendo con las bonitas páginas de la publicación, llega Alba Carrillo con la escopeta cargada para advertir seriamente a la hija menor de Isabel Preysler: "No te cases, te lo digo con cariño... No te cases".

En su novísima columna en Semana, Alba publica una carta "dirigida a nadie, a quien se dé por aludido", pero no hay ninguna duda de quién es el destinatario, y aprovecha para lanzar sus dardos habituales a Feliciano López. La modelo habla de la vida de casada que le espera a Boyer y al resto de futuras "mujeres de tenista". "Tened en cuenta que pasaréis de ser un ente independiente, una persona autónoma con vida propia y dueña de tus horarios a ser una Muñeca de Famosa que se dirija al portal... o que puede ir a la Milla de Oro a comprar".

Verdasco y Ana Boyer, en la boda de Alba y Feliciano

Alba asegura que tendrá una vida llena de comodidades pero vacía, de "mujer de" y avisa de la ausencia de vida sexual. "Prepárate para que por puro cansancio físico debido a su trabajo, en casa no haya salto del tigre, ni siquiera del perrillo pekinés. Toda mujer buena y casta con un besito en la frente y un 'que descanses' va más que apañá", asegura.

También advierte que no habrá temas de conversación con su marido que no estén relacionados con el tenis y que terminará siendo una mujer florero. "Si no estás dispuesta a 'figurar', a ver, oír y callar, si tienes opinión propia e independencia mental y económica y quieres seguir manteniéndola, ése no es tu lugar".