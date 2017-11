Arturo Fernández compartió los famosos huevos con patatas, entre otras exquisiteces, en Casa Lucio con los miembros de la peña periodística El Cuarto Poder. El actor llegó acompañado de Carmen Quesada, su pareja desde hace nada más y nada menos que 37 años, con la que se lleva especialmente bien. Ella sabe mejor que nadie cómo llevar al eterno galán, que como muy bien comentó, le encanta serlo.

Le gusta vestir bien, tener buenas maneras, entre otras muchas cosas, y su aspecto no puede ser mejor. "Tengo 88 años, llevo 57 con mi propia compañía, en la vida he pedido una subvención, no conozco a ningún político, tan solo a Soraya Sáenz de Santa María y a Fátima Bañez, cuando me dieron un premio, pero nada más. Nunca me han dado ni un Goya ni un Max, por ser de derechas, pero tampoco me importa. Lo importante es que el público me quiera, y el teatro, con la comedia que estoy representando en este momento, lo tengo lleno todos los días", aseguró.

No tiene intención alguna en retirarse. "Nunca lo he pensado, es más, los días que no trabajo me aburro que me mato". Tiene una gran complicidad con Carmen, que es como se suele decir, sus pies y sus manos. Se encarga todo, desde ser su manager, hasta comprarle la ropa. Y confesó que, a pesar de la fama de galán y demás, en su relación nunca ha faltado la lealtad, sin querer entrar en más detalles. Ella con la expresión de su cara decía todo. "Yo he sentido celos muchas veces y lo he pasado mal, pero ya sabía con quién estaba", comentó Carmen muy discreta.

Arturo Fernández, Carmen Quesada y Carlos P. Gimeno

Volviendo a la política, Arturo comentó que siempre ha apoyado a Mariano Rajoy. "Ha dado una lección de política con el tema catalán impresionante. Cataluña es importantísima y siempre ha sido muy europea, muy adelantada en todo, y Rajoy está mucho más considerado en Europa que en España. Aquí somos destructivos. Es un presidente muy importante, y políticamente los que le han ido detrás son unos 'mindundis'".

No tiene ninguna intención de casarse. "Nunca lo hemos considerado", y Carmen apostilló, que llegó a su casa en el año 1986 por propio empeño. "Somos muy felices sabiendo que es un señor golfo", dijo con todo su cariño.