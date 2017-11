Kiko Hernández desvela que un famoso cantante acosó a una de sus compañeras

El programa Sálvame también ha decidido abordar la polémica de los abusos sexuales en la industria del entretenimiento recogiendo el testimonio de varias actrices que han querido denunciar, como Juncal Rivero, Ágata Lys, Bárbara Rey y María José Besora. El tema no es ninguna novedad para los afectados, que han decidido hablar a raíz del caso de Harvey Weinstein en Hollywood. Sin embargo, todavía nadie se atreve a dar nombres y apellidos.

Kiko Hernández aprovechó el tema para contar la historia de una compañera que actualmente trabaja en el programa y que sufrió un trato abusivo por parte de un famoso. "¿Y si de pronto un entrevistado se pone pesadito y empieza a llamarte y llamarte y no para de acosarte?", explicó el colaborador. Al parecer, la compañera acosada se lo contó hace ocho años y su relato es "desgarrador". "Es escucharlo y me dan ganas de vomitar", dijo Hernández, una vez más sin nombrar a nadie. Sólo dijo que se trata de un cantante: "A mí me gustaba mucho el trabajo de esta persona y desde que conozco esta historia no he vuelto ha escuchar un disco suyo".

No sólo él. Rafa Mora también contó muy nervioso que sufrió el acoso de un productor. "Tienes ángel, pero si no tienes padrino te quedas por el camino", le dijo. El colaborador narró que su sueño era hacer ficción y así se lo transmitió en su despacho. Éste le pidió que se quitara la camiseta y el pantalón y Rafa no le dio mayor importancia: "Me dijo que tenía nariz de boxeador y culo de tenista".

Sin embargo, Rafa notó que algo no cuadraba, quedaron en que se pondría en contacto con el productor y cuando Rafa le escribió para pedirle trabajo en alguna serie, recibió una respuesta que no esperaba: "Este mensaje lo voy a borrar como si no lo hubiera recibido, al parecer no has entendido nada. Si en algún momento quieres ser mi invitado, mi casa es muy grande y vivo solo. Por lo tanto, te vienes unos días, hablamos y yo te ayudaré en lo que pueda".